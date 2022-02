Siete casos en 40 días. Preocupa en Santa Fe el fuerte aumento en la tasa de suicidios de policías

SANTA FE.- En los últimos cuarenta días, siete integrantes de la Policía de la Provincia provincial, de diferentes jerarquías, tomaron la drástica decisión de terminar con su vida.

“Según la estadística que elaboró el grupo interno conocido como Red de Mujeres Policías, entre 2014 y 2019, hubo 23 casos de suicidio. En consecuencia, estos siete casos que se registraron en lo que va del 2022, es algo muy preocupante”, aseguró la diputada provincial socialista Rosana Bellatti, quien mediante un proyecto que ingresó a la Legislatura santafecina el 10 de este mes, solicitó al Ministerio de Seguridad información acerca de los abordajes para la prevención de suicidios y estadísticas de los casos ocurridos en los últimos dos años dentro del personal policial. Esos datos complementarán los señalados por la anterior estadística citada.

En diálogo con LA NACION, Bellatti sostuvo que “esta problemática no es nueva, a partir que es dificultoso plantear una estadística de suicidio no solo en provincia sino en el país, porque no se lleva un registro. Y además, generalmente por temor al efecto contagio, no se informan estos casos. Eso suele impedir el trabajo en prevención que es necesario para comenzar a abordar la situación”, añadió.

La legisladora insistió con la necesidad de prevenir adecuadamente ante los últimos casos registrados “y eso tiene que ver con trabajar con la problemática sobre salud mental en la fuerza. Hoy, un personal que tiene un problema y necesita una atención tiene que pedir carpeta médica psiquiátrica para acceder a un tratamiento y poder recurrir a la obra social (Iapos). Esto último también es una dificultad porque la obra social no cubre el tratamiento completo y en algunos casos se tiene que abonar un plus, todo lo cual dificulta la concreción del tratamiento”, remarcó.

Ante una consulta, la legisladora radicada en Venado Tuerto, en el sur de la provincia, admitió que “hace mucho tiempo que no se tiene en cuenta la psiquis en las crisis de subjetividad del personal policial. No son ni siquiera problematizados, ni siquiera pensado como un verdadero problema. Acá podríamos incorporar el tema de la jerarquía de los médicos legistas dentro de la fuerza. Muchas veces se responde a esa jerarquía de esos médicos o muchas veces, a consideración de la jefatura, se les entrega el arma reglamentaria sin establecer si es lo adecuado”, subrayó.

Bellatti señaló que “en los últimos suicidios se dio una constante. Para que se entienda: les entregaron la carpeta médica y el alta a los policías y al día siguiente o a los tres o cuatro días ha habido suicidios. Fueron actos prácticamente inmediatos”, alertó.

“En muchos casos se trata de agentes que debieron regresar anticipadamente para cumplimentar con sus funciones -incluyendo la portación de armas- bajo la amenaza de cesantía, cuando contaban con licencias médicas que señalaban y advertían que se encontraban padeciendo condiciones emocionales inadecuadas para poder desempeñar sus tareas”, destacó.

Dijo la diputada santafecina: “La situación de inseguridad creciente que atraviesa nuestra provincia nos encuentra en estado de alerta, entre otros puntos, por la realidad que hoy expresan agentes pertenecientes a la policía santafesina. La falta de cobertura de áreas estratégicas, la limitación de recursos, el desgaste y estrés del personal policial, la ausencia de responsables en áreas claves del ministerio de Seguridad, sumado a las decisiones que generan malestar e incertidumbre entre quienes tienen a su cargo la tarea de velar por la seguridad de todas y todos, muestra un cuadro de situación preocupante”, señaló.

La diputada hizo foco en uno de los últimos hechos de gran repercusión mediática ocurrido el pasado 25 de enero en la localidad de Murphy, departamento General López, en el extremo sur de la provincia, donde un agente cometió un femicidio contra su expareja, quitándose posteriormente la vida. “Ese hecho fue antecedido por denuncias por violencia de género, advertencias concretas sobre el estado del agresor y pedidos para el abordaje de la situación psiquiátrica del femicida, que terminó suicidándose. Los dos hechos fueron cometidos con el arma reglamentaria”, expresó.

Menores de 40

Para tener en cuenta, las estadísticas destacan que de los 7 suicidios en lo que va de 2022, 6 fueron de policías menores de 40 años.

Además, cinco tenían la obligación de volver cuando no estaban en condiciones emocionales.

Otro detalle al que tuvo acceso LA NACION señala que por lo menos 4 de los 7 efectivos que optaron por quitarse la vida usaron su arma reglamentaria para hacerlo.

El primero de la saga de suicidios en la policía santafecina fue el de Juan José Vicco (27 años), de San Javier, pero prestando servicios en Buenos Aires. “Estaba bajo carpeta médica. Pero más allá de una cuestión siquiátrica, ese policía no puede tener un arma”, agregaron voceros de los policías.

Abordaje y prevención

En los fundamentos elevados por la legisladora se sostiene que “es necesario fomentar el trabajo preventivo desde los inicios de la carrera policial, y otorgar a las y los agentes el acompañamiento necesario. Para ello es imprescindible contar con información estadística precisa para la toma de decisiones, como así también con seguimiento y evaluación permanente de las acciones que se llevan a cabo para resguardar el bienestar del personal policial, especialmente entre quienes atraviesan cuadros emocionales complejos”, sostuvo.

Y reforzó su postura diciendo: “Entendemos pertinente trabajar sobre la prevención del suicidio y sobre distintos padecimientos subjetivos y otorgar herramientas para detectar signos de alerta asociados al riesgo suicida. Asimismo, detectar y monitorear las situaciones de agentes con antecedentes de intentos de suicidios y planificar y diseñar estrategias para la contención y asistencia tanto de agentes como de sus familiares”.

El proyecto fue ingresado en la primera sesión extraordinaria del año de la Cámara de Diputados y Diputadas, el jueves 10 de febrero.