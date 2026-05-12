Tries, tackles y camaradería en un amistoso de rugby entre la Policía de la Ciudad y la de Inglaterra

En una jornada que combinó deporte, intercambio institucional y cooperación en materia de seguridad pública, la Policía de la Ciudad recibió al equipo de rugby de la Policía de Inglaterra.

El encuentro se desarrolló en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) y reunió a autoridades argentinas y británicas en una actividad orientada a fortalecer vínculos entre ambas fuerzas.

Imágenes del partido entre el equipo de rugby de la Policía de la Ciudad y la Policía de de Inglaterra en un encuentro deportivo e institucional (Prensa Ministerio de Seguridad)

La delegación inglesa, integrada por 24 jugadores pertenecientes a distintas fuerzas policiales del Reino Unido, disputó un partido amistoso frente al representativo de la Policía de la Ciudad, en un evento que concluyó con el triunfo visitante por 83 a 14.

Según pudo averiguar LA NACION, en el tercer tiempo compartieron una comida e intercambiaron medallas y camisetas, en un contexto muy fraternal.

La visita formó parte de la gira internacional que el England Police Rugby Union Football Club realiza por América del Sur, entre el 7 y el 19 de mayo, con escalas en la Argentina y Uruguay,

Más allá del resultado deportivo, la jornada estuvo marcada por el intercambio de experiencias profesionales vinculadas con investigación criminal, inteligencia y operativos de seguridad en eventos masivos.

Imágenes del partido entre el equipo de rugby de la Policía de la Ciudad y la Policía de de Inglaterra en un encuentro deportivo e institucional (Prensa Ministerio de Seguridad)

Del encuentro participaron el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Ariel Casaló; y el embajador británico en la Argentina, David Cairns, además de otras autoridades diplomáticas y policiales.

Durante su estadía en Buenos Aires, los integrantes de la delegación participaron de distintas actividades junto a efectivos de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de compartir metodologías de trabajo y fortalecer canales de cooperación internacional.

Imágenes del partido entre el equipo de rugby de la Policía de la Ciudad y la Policía de de Inglaterra en un encuentro deportivo e institucional (Prensa Ministerio de Seguridad)

Desde la fuerza porteña destacaron que este tipo de iniciativas permite generar espacios de diálogo frente a problemáticas de seguridad cada vez más complejas y de alcance transnacional. Además, remarcaron el papel del deporte como herramienta de integración y construcción de vínculos entre instituciones.

El England Police Rugby Union Football Club es una organización sin fines de lucro que agrupa a oficiales y miembros de distintas fuerzas policiales británicas a través del rugby, promoviendo valores asociados al trabajo en equipo, la disciplina, la inclusión y el compromiso comunitario.