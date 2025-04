Tensión en un reconocido country. Buscan casa por casa a los delincuentes que entraron a robar en Mapuche

La policía bonaerense busca casa por casa a un grupo de delincuentes que entró a robar en un reconocido country del partido de Pilar en la zona norte bonaerense.

Según fuentes policiales, el violento episodio ocurrió en el barrio cerrado Mapuche, cuando los asaltantes irrumpieron en el predio , se dirigieron a una vivienda, maniataron a la dueña y a la empleada doméstica y se apoderaron de dinero y una serie de objetos de valor.

Luego de concretar el robo, los ladrones abandonaron la vivienda y quisieron sustraer un vehículo. Pero, en ese momento, un vecino alertó a los custodios del country y al número de emergencias 911, sobre la presencia de intrusos en el predio.

Así, comenzó un operativo cerrojo para tratar de encontrar a los asaltantes. Varios móviles de policiales rodearon el perímetro del barrio y cerraron los accesos.

Una vecina que vive en el interior advirtió el ingreso de una camioneta blanca con cinco personas sospechosas encapuchadas: “Vecinos por favor avisen en la entrada que cinco encapuchados robaron a mi vecina” se escuchó en el audio de alerta entre vecinos que trascendió a los medios.

AHORA / Cierran los accesos del country Mapuche ante la posibilidad de que haya delincuentes en el interior del club de campo. Ya llegaron varios patrulleros en el lugar. pic.twitter.com/gGlbghVEIw — Pilar a Diario (@pilaradiario) April 24, 2025

Debido a que, hasta el momento, los responsables de seguridad del barrio y los policías no sabían cuál fue el lugar por el que irrumpieron los asaltantes, se inició un operativo para buscar casa por casa a los delincuentes, ante la posibilidad de que pudieran estar en el predio.

Por ese motivo, los responsables del área de seguridad del barrio le solicitaron a los vecinos no salir de sus casas hasta tanto no se haya resuelto la situación. Hasta el momento revisaron más de 50 casas y no tuvieron novedades.

Rodolfo, un vecino del country dijo a C5N: “Estamos muy asustados, esto es un caos, han tomado rehenes aparentemente en lo que es el club house, hay uno o dos delincuentes más aparentemente sueltos. Nosotros estamos encerrados en nuestra casa, no podemos salir".

La principal sospecha apuntaría a que los sospechosos habrían ingresado con el vehículo de una de las familias que viven en el barrio.

El country Mapuche está situado en el kilómetro 48,500 de la Panamericana y tiene a su vez otro acceso sobre la ruta 8.

“Han robado aparentemente a una señora, una vecina pudo dar el alerta y se activo el protocolo del barrio, cerraron todas las puertas. Aparentemente, fue un grupo de cinco encapuchados en una camioneta blanca y al no poder salir la habrían abandonado. La cantidad de policías que hay es impresionante y estamos muy asustados”, concluyó el vecino.

