Terror en Córdoba: liberan a una joven cautiva y hallan un arsenal en una casa donde estaba secuestrada

Esta madrugada se realizó en Córdoba un operativo policial que permitió rescatar a una joven de 22 años que había estado secuestrada en una vivienda de la manzana 41 del barrio Marqués Anexo. El allanamiento, encabezado por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 22, incluyó el secuestro de armas de fuego, municiones, un chaleco balístico, teléfonos celulares y un automóvil Nissan Tiida con pedido de captura vigente. También se concretó la detención de dos hombres mayores de edad que quedaron a disposición de la Justicia.

Parte del arsenal encontrado en la casa Policía de Córdoba

Todo comenzó cuando vecinos del barrio escucharon gritos y pedidos de ayuda provenientes de la vivienda situada frente al Parque Educativo Norte. Tras la llamada a emergencias, el fiscal Andrés Rubén Godoy, de la Fiscalía de Instrucción 3, Turno 1, ordenó un allanamiento de urgencia. De inmediato, agentes de la Brigada de Investigaciones, patrulleros del Comando de Acción Preventiva, móviles de Infantería, efectivos de la división de Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas y de la División Canes rodearon la manzana e irrumpieron en el domicilio señalado.

Las municiones encontradas en la casa Policía de Córdoba

En medio del despliegue, los uniformados encontraron a la joven que acababa de escapar. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, la víctima había permanecido encerrada y sufrió golpes durante su cautiverio. Presentaba lesiones y marcas compatibles con ataduras . Aprovechó un descuido de su captor que se había quedado dormido para liberarse y huir hasta la casa de una amiga, donde pidió auxilio. Fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica y psicológica, y quedó bajo resguardo judicial para ampliar su testimonio.

Algunas de las armas secuestradas en el allanamiento tras liberar a una joven en Córdoba Policía de Córdoba

Dentro del inmueble los efectivos hallaron un arsenal: una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22, una escopeta calibre 16 y armas caseras, además de cajas con municiones, un chaleco balístico y varios teléfonos celulares. En el patio estaba estacionado un Nissan Tiida con pedido de captura vigente, lo que reforzó la sospecha de que la vivienda funcionaba como base de operaciones criminales.

Algunas de las armas secuestradas en el allanamiento tras liberar a una joven en Córdoba Policía de Córdoba

En el lugar fueron detenidos dos hombres mayores de edad, que quedaron bajo custodia policial. El barrio permaneció cercado hasta que se concretó el traslado de los acusados y el secuestro del material incautado, que quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Los teléfonos secuestrados a los captores Policía de Córdoba

La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Rubén Godoy, quien deberá definir la situación procesal de los dos detenidos y avanzar en dos ejes: establecer la procedencia del arsenal y del vehículo secuestrado, y esclarecer las circunstancias en que la joven estuvo cautiva. No se descarta que la privación de la libertad esté vinculada a un caso de trata de personas, por lo que en los próximos días se sumarán pericias técnicas, testimoniales y el análisis de los elementos incautados para reconstruir la trama detrás de la vivienda de Marqués Anexo.