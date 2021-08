Terror en Marcos Paz: salió de la cárcel, volvió al barrio y extorsiona y amenaza a sus vecinos

Vecinos de un humilde barrio del oeste del Gran Buenos Aires viven, por estas horas, con miedo y angustia. Afirman ser víctimas de constantes extorsiones y graves amenazas de parte de un hombre que volvió a la zona tras haber sido recientemente excarcelado, tras haber estado preso desde el año pasado, en una causa por un asalto que culminó con la muerte de una persona.

“Amenaza y extorsiona a familias, tiene antecedentes, varias causas y ya estuvo preso. Hasta se tuvo que fugar varias veces, fue apuñalado, fue baleado. Y aun así sigue molestando, esta lacra. No cambia más”, expresaron a LA NACION vecinos del barrio Santa Catalina, de Marcos Paz.

Según contaron, un año atrás se produjo un robo seguido de muerte en un domicilio de esta humilde localidad, ubicada unos 50 kilómetros al oeste de la Capital. Cuatro delincuentes armados ingresaron en una vivienda; la irrupción terminó con un joven asesinado y un familiar gravemente herido.

Uno de los supuestos “entregadores” del golpe fue detenido y encarcelado. Meses atrás recuperó su libertad. Este sujeto -que, según relataron vecinos de Santa Catalina, se desempeñaría actualmente como empleado en la Municipalidad de Marcos Paz-, sería quien realiza las extorsiones y amenazas que denuncian los habitantes del barrio.

“No sabemos qué más hacer acá en Marcos Paz; son mínimo tres familias a las que extorsiona, y estuvo implicado en la muerte de dos personas del barrio. Ahora quedó libre, ya le sacó a la gente como 60 mil pesos. Se hizo una denuncia en la fiscalía, pero no pasa nada. Todos los días pide plata y algunos tomaron la decisión de irse del barrio”, contó a LA NACION una persona que vive en el lugar y que pidió que su identidad se mantenga en reserva, por miedo a represalias.

En ese sentido, no dudaron en afirmar que la gente vive “aterrorizada” por el hostigamiento constante de este sujeto, al que le atribuyen haber llegado al punto de amenazar de muerte a menores de edad si sus familias no le entregaban dinero. Los vecinos sostienen que a este hombre -su apodo sería Tuti- “lo conoce todo el mundo” en el barrio, y que actúa con total impunidad.

“Ya no sabemos lo que puede pasar, la Justicia no actúa. No sé que esperan, ¿que haya otro muerto más? Lo denunciaron en la fiscalía el mes pasado, pero no pasa nada. Todo el mundo sabe dónde vive. Esta zona es tranquila, el problema es él. Amenaza con que se va a quedar con las casas, viene a veces con un nene que no sabemos si es su hijo o quién”, insistieron.

Tras aquel episodio ocurrido en agosto del año pasado, punto de partida de la actual situación denunciada por los vecinos, otro hecho de sangre sacudió al barrio Santa Catalina a comienzos de 2021. El 11 de febrero, Vanesa Carreño, de 28 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Carlos Soruco Fernández, en el pasillo de la casa de la mujer y frente a sus dos hijos.