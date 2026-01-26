Crimen en Zárate: un hombre mató a balazos a la expareja de su novia en una estación de servicio.

Una estación de servicio de la ciudad bonaerense de Zárate se convirtió en escenario de un homicidio este domingo por la noche. Un hombre de 24 años mató a balazos a la expareja de su actual novia luego de intercambiar palabras que derivaron en una fuerte discusión. El crimen ocurrió frente a un grupo de chicos que regresaban de una excursión, entre ellos la hija de la víctima, a quien habían ido a buscar tanto él como su madre.

El hecho se produjo pasadas las 21 en la estación YPF ubicada en la intersección de avenida Lavalle y Teodoro Fels. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que la víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 32 años, operario y vecino de Zárate.

Frente a un grupo de chicos: un hombre mató a la expareja de su novia en una estación de servicio de Zárate. captura Google Maps

Según relató la mujer de 30 años a los efectivos de las fuerzas policiales, los hombres mantuvieron inicialmente una discusión. En ese contexto, su actual pareja extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, tras lo cual se dio a la fuga a pie por la ruta 6.

Los primeros relevamientos de las cámaras de seguridad indicaron que Martínez había llegado solo a la estación de servicio a bordo de un Honda Civic, mientras que el atacante —identificado como Alexis— arribó en un Chevrolet Corsa acompañado por Joana Casado, expareja de la víctima fatal.

De acuerdo con los primeros datos recabados, Martínez cayó gravemente herido y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos en el lugar. Luego fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde se constató su fallecimiento.

Intervienen en la investigación del hecho la Comisaría 1.ª, la sub DDI Zárate, la Departamental local y la UFI N.° 8, cuyo titular ordenó el secuestro de los vehículos involucrados en el homicidio.

Noticia en desarrollo