Tragedia en Entre Ríos: murió una familia tras chocar contra un camión

Un matrimonio y sus dos hijos —oriundos de la ciudad entrerriana de Bovril— fallecieron en las últimas horas luego de que la camioneta en la que se trasladaban chocara contra un camión cargado de cereal. Los tres integrantes mayores de la familia fallecieron en el acto, mientras que el menor había sido trasladado con vida a un hospital de Paraná, donde este domingo se confirmó su muerte.

La violenta colisión ocurrió el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de Bovril, según informó el medio local Uno. Por causas que ahora son materia de investigación, la camioneta en la que se desplazaba la familia impactó contra un camión que circulaba por el mismo corredor vial, en las cercanías de una planta de silos.

Cuatro integrantes de una familia murieron luego de que su camioneta chocara de frente contra un camión. captura de redes

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Landra (57), su esposa Analía Heit (43) y sus hijos Agostina (15) y Bautista (13), todos residentes de la localidad entrerriana.

Tras el choque, uno de los adolescentes había sido rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro de salud de Paraná, pero finalmente murió horas después.

Cuatro integrantes de una familia murieron luego de que su camioneta chocara de frente contra un camión. captura de redes

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Entre Ríos, junto con dotaciones de bomberos voluntarios y personal sanitario, que realizaron las primeras tareas de asistencia y rescate. La investigación quedó a cargo de la fiscalía con jurisdicción en La Paz, que dispuso diversas pericias para determinar cómo se produjo el choque. Según medios locales, el test de alcoholemia realizado al camionero dio negativo.

El mensaje del hermano del padre de familia

Tras conocerse la tragedia, Jorge Landra, hermano del hombre fallecido, expresó su dolor en redes sociales. “Sufrimos una tragedia. Fallecieron mi hermano Gustavo Landra, su esposa y mi amada Agostina Landra. Bautista está en estado crítico”, escribió Jorge Landra en sus redes sociales antes de que se confirmara este domingo la muerte del menor.

“Jamás pensé en escribirte esto. Fuiste mi socio, mi amigo y el comisario que siempre te mordía cuando hacías mal. Trabajamos juntos durante 36 años. Creamos una empresa de la nada, reconocida por la empatía, la seriedad y la solidaridad. Sinceramente, no sé cómo haré para seguir empujando el carro. Perdí uno de mis soles, de mis cuatro magníficos, mi amada Agostina y la siempre presente Anita, jamás una diferencia”, redactó Landra.

Esta tarde, el dirigente del radicalismo entrerriano sumó: “Comunicamos el fallecimiento de mi amado sobrino. Hoy a las 15.30. Rogamos por su eterno descanso junto a su papá, mamá y hermana. Estoy sinceramente devastado”.

“Te juro por los huesos de mamá que esto no va a quedar impune. Sin descanso voy a perseguir que se haga justicia. Los amé, los amo y los amaré por siempre”, cerró.