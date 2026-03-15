Perdió el control del auto, chocó contra un poste de energía y dejó sin luz una plaza céntrica de La Plata

A primera hora de este domingo, un automovilista perdió el control de su vehículo, se subió a la vereda de un céntrico parque de La Plata y chocó contra un poste de alumbrado público. Minutos después, las autoridades comprobaron que el conductor estaba alcoholizado y que, a raíz del impacto, dejó sin energía eléctrica gran parte de Plaza Italia, ubicada en la intersección de las calles 7 y 44.

La columna contra la que impactó el vehículo contenía lo que se conoce como un “buzón de cuatro puntos”, una caja metálica que las empresas de energía utilizan para conectar o derivar hasta cuatro cables eléctricos. “El auto que se subió a Plaza Italia chocó un buzón de Edelap y dejó sin energía eléctrica la mitad de la plaza. La empresa ya está trabajando para reconstruirlo y restablecer el servicio”, indicaron los voceros a los medios locales.

Un automovilista perdió el control, chocó contra un poste de luz y dejó sin luz a una plaza céntrica de La Plata. captura de redes

Según los primeros datos recabados por 0221.com, el vehículo, un Chevrolet Cruze, circulaba por las calles cuando el conductor, en “aparente estado de ebriedad”, perdió el control del rodado. Desde la Comuna trascendió que la prueba de alcoholemia le dio por encima de 2 puntos. Pese al fuerte golpe, el hombre al volante logró salir ileso del vehículo. Desde la Guardia Urbana se acercaron varios inspectores para ordenar el tráfico en la zona.

Un automovilista perdió el control, chocó contra un poste de luz y dejó sin luz a una plaza céntrica de La Plata. captura de redes

La fiscalía que interviene en el caso intentará determinar cómo ocurrió el accidente a partir de testimonios de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad. Debido a que el hecho ocurrió a primera hora del día, no hubo víctimas y se evitó que el episodio pasara a mayores en una plaza que suele ser muy concurrida en la capital bonaerense.

Tres jóvenes argentinos murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Tres jóvenes argentinos murieron el viernes por la noche en un choque frontal ocurrido sobre la ruta ERS-324, en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. El Volkswagen Fox en el que viajaban circulaba por el tramo que conecta las localidades de Casca y Vila Maria cuando intentó realizar un adelantamiento y terminó impactando contra un Ford Focus que avanzaba en sentido contrario.

Las víctimas, según informó el medio misionero Primera Edición, eran Lautaro Daniel Mattive, de 17 años; Jonathan Gabriel Hubscher, de 22; y Jennifer Celeste Prosin, también de 22. Los tres eran oriundos de Campo Grande, Misiones.

Según indicaron allegados de las víctimas al medio misionero, los jóvenes vivían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años y en ese momento se encontraban viajando hacia Misiones para visitar a sus familiares.