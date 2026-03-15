Palermo: detuvieron a una exparticipante de Gran Hermano por robarle a un turista estadounidense con la modalidad “viuda negra”
Junto a un cómplice, le robaron el reloj y el pasaporte en la habitación de un hotel
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Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, fue arrestada por la Policía de la Ciudad tras haber sido acusada de robar a un turista estadounidense en la habitación de un hotel del barrio porteño de Palermo.
El hecho es investigado bajo la modalidad de “viuda negra”, luego de que la víctima denunciara el robo de sus pertenencias tras un encuentro nocturno.
Según el relato del damnificado, un hombre de 40 años, el incidente comenzó alrededor de las 6:45 del sábado, cuando ingresó al establecimiento ubicado en Justo Santa María de Oro al 1800 acompañado por dos personas que había conocido en un boliche.
Tras compartir unas bebidas, el hombre se quedó dormido; al despertar, cerca del mediodía, advirtió que estaba solo y que le habían sustraído su reloj marca Cartier y el pasaporte, dos tarjetas de crédito y un bolso con pertenencias.
Fuentes policiales indicaron a LA NACON que Martínez y su cómplice, identificado como su manager Cristian Wagner, habrían aprovechado que la víctima se quedó dormida —presuntamente tras el consumo de bebidas— para sustraer esas pertenencias antes de darse a la fuga al mediodía del sábado.
La intervención policial se produjo tras la denuncia presentada el sábado al mediodía por el ciudadano estadounidense de 40 años. La identificación de los sospechosos fue posible gracias al registro de los ingresos en la recepción del hotel, al testimonio de los empleados del lugar y a las imágenes de las cámaras del hotel, donde se observó a los imputados egresando del allí.
Ambos acusados permanecen a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, bajo la subrogancia del Dr. Alfredo Godoy, a la espera de ser indagados en las próximas horas.
Quién es Luciana Martínez
Cuando Luciana Martínez ingresó a Gran Hermano, todavía se presentaba como Jorge Barrionuevo, pero eligió el reality de Telefé como la plataforma para revelar su identidad de género.
En una entrevista con LA NACION en marzo pasado, Martínez relató la importancia de su decisión y recordó los diez años en los que debió ocultarse por temor a enfrentar a su familia y a los vecinos de su pueblo natal, Pico Truncado, en Santa Cruz. En aquella oportunidad, también adelantó que iniciaría un tratamiento hormonal y que, más adelante, se sometería a las intervenciones quirúrgicas necesarias para completar su transición.
“Era una mochila que me pensaba mucho y me avergonzaba lo que hacía. Ya en la adolescencia, cuando mi familia descubrió que era gay, me hizo sentir que lo que estaba haciendo era malo. En casa siempre fue un tema tabú que nunca se habló y yo sentía mucha frustración. Cuando empecé a viajar a Buenos Aires para estudiar, pude ser más libre en ese sentido. Recuerdo que a finales de 2019 vi un vestido que me gustó, me lo compré y salí. Me di cuenta de que eso era lo que necesitaba, lo que sentía y quería ser. Después, en pandemia, volví a mi casa y me notaron distinta, pero seguí a escondidas hasta que tuve ganas de gritarlo”, expresó.
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