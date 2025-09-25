Tragedia en Mendoza: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un colectivo cuando volvían de la escuela

Dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un colectivo cuando regresaban a su casa luego de salir de la escuela. El incidente ocurrió en la localidad de El Algarrobal, en el departamento mendocino de Las Heras.

El hecho se dio este miércoles por la tarde en la calle Lavalle al 10.000 cuando las menores volvían a su hogar. De acuerdo con los medios mendocinos, las víctimas descendieron de un interno de la línea 600 y cruzaron la calle hacia el otro lado, al parecer por detrás del rodado en el que viajaban. Fue ahí cuando las niñas fueron impactadas por otro colectivo que circulaba en dirección contraria y murieron en el lugar.

Según se supo, las menores, que tenían nueve hermanos más, estaban en ese momento al cuidado de un abuelo. Fuentes policiales informaron que el conductor y los pasajeros del colectivo no sufrieron heridas. La causa se investiga como una averiguación de homicidio culposo y tiene como imputado a Daniel Heredia, un hombre de 36 años con 17 años de antigüedad en el servicio.

Tragedia en Mendoza: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas tras descender de un colectivo cuando regresaban de la escuela. captura de redes

Una de las vecinas de la zona contó que su nieto, que venía en el colectivo, le avisó que el micro había chocado a dos nenas. “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas”, dijo a Canal 7, según consignó el medio local Uno.

Atropellados en La Plata

El domingo por la mañana, en el barrio platense de La Unión, un automovilista embistió por detrás a una motociclista y a un peatón que circulaban por la avenida 143, entre las calles 524 y 525. Tras el impacto, el conductor huyó sin asistir a las víctimas. Toda la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad del barrio, material que ya fue incorporado a la investigación judicial.

De acuerdo con las primeras pericias, el episodio ocurrió el domingo a la mañana, cuando un vehículo gris oscuro irrumpió a gran velocidad y arrolló a la conductora de una motocicleta y a un transeúnte, que terminaron tendidos en el asfalto con heridas de distinta gravedad. Alertados por un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al luga ry encontraron a R.C., de 66 años, sentado en la vereda, mientras que la conductora de la moto Gilera Smash, identificada como D.A.B., de 49, estaba junto al cordón.