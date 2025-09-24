De cuánto es la multa que tendrá que pagar la organización que vandalizó una reserva natural en Mendoza

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Energía y Ambiente, determinó una sanción económica para la organización religiosa El Verbo Encarnado. La medida responde a los actos de vandalismo con grafitis que miembros de la congregación realizaron sobre rocas en la reserva natural El Manzano Histórico, en el Valle de Uco, a principios de septiembre. La congregación asumirá el costo de la limpieza del área y el pago de una indemnización.

Cuál es el valor de la multa impuesta a “El Verbo Encarnado”

La sanción económica que la congregación deberá abonar se fijó en 10.000 Unidades Fiscales. Con un valor de $420 por cada unidad, la multa total que tendrá que pagar la organización asciende a $4.200.000. La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía de Mendoza aplicó la Ley N°6045 para establecer la penalidad.

La multa total que deberá abonar la organización asciende a $4.200.000 Gentileza

El fuero Contravencional provincial también responsabilizó a la institución por la infracción de los artículos 117 y 138 quater del Código Contravencional. A pesar del monto, las autoridades consideraron que la infracción produjo poca “entidad o importancia contra los bienes del patrimonio del Estado”.

La sanción también obliga a la congregación a realizar “la limpieza inmediata de todas las rocas, cuyo procedimiento deberá ser informado y con previa autorización de la autoridad de aplicación”.

Cómo fue el acto de vandalismo en El Manzano Histórico

El hecho ocurrió a principios de septiembre, cuando guardaparques del área protegida del Valle de Uco detectaron a miembros de la congregación durante una caminata. Los integrantes de El Verbo Encarnado pintaban rocas y postes en la zona. Según el informe oficial, se identificaron 20 grafitis sobre rocas con un tamaño aproximado de 35 por 35 centímetros.

Guardaparques identificaron un total de 20 grafitis en las rocas de la reserva Gentileza

Las pintadas indicaban el recorrido hacia el sector de la Laguna de Arenales. Los guardaparques constataron la existencia de otras dos rocas con inscripciones de mayores dimensiones, de 60 por 70 centímetros. El medio local Los Andes consignó que la propia organización reconoció la autoría de los hechos y ofreció reparar el daño ocasionado antes de la imposición de la multa.

Qué es el Instituto del Verbo Encarnado

El Instituto del Verbo Encarnado (IVE) es una congregación católica fundada en 1984 en San Rafael, Mendoza. Su creador es el sacerdote Carlos Miguel Buela, quien recibió la aprobación del entonces obispo local, León Kruk.

La institución forma parte de una familia religiosa con tres ramas: una masculina de sacerdotes y hermanos, una femenina llamada “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” y una de laicos consagrados.

Dos de las rocas vandalizadas tenían inscripciones de 60 por 70 centímetros Gentileza

Desde su creación, el instituto expandió su presencia a distintos países. En 2004, obtuvo el reconocimiento como instituto religioso de derecho diocesano, según informó el portal Mendozapost.

En San Rafael, la congregación mantiene una fuerte presencia con seminarios como el Mayor “María, Madre del Verbo Encarnado” y el Menor “San Juan Apóstol”. También administra colegios, hogares para niños, adolescentes y adultos mayores.

La congregación, sin embargo, enfrentó serias controversias. Su fundador fue denunciado por abusos sexuales, de acuerdo con una publicación de La Voz del Interior. En 2018, el organismo de niñez retiró a más de veinte menores de hogares administrados por la institución tras denuncias de maltratos, según consignó Diario Uno.

