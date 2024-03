Escuchar

En la tarde de este martes, un hombre fue apuñalado luego de resistirse a un intento de robo en la localidad bonaerense de Quilmes. La víctima -identificada como Gabriel García, de 57 años- era fotógrafo, y había ido en moto hasta uno de los playones de la avenida Cervantes, en la Ribera de la ciudad, para tomar fotos con su cámara profesional cuando fue interceptado por un delincuente.

Al momento del asalto, García se resistió al robo de su cámara y el asaltante lo apuñaló en el tórax. Luego, el delincuente se dio a la fuga con la mochila de la víctima. El hecho tuvo lugar a sólo metros de un destacamento policial que se instaló el año pasado a la altura de la calle Bavera.

Los vecinos dieron aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y a los efectivos que se encontraban en la zona. El hombre se descompensó antes de la llegada de la ambulancia y fue trasladado al Hospital de Quilmes. Horas después, falleció producto de las heridas. Hasta el momento no hay detenidos.

Las imágenes del momento fueron capturadas por una vecina de la zona que luego publicó los videos en su cuenta de Facebook. “Lo apuñalaron, le robaron y acá está el descatamento”, protestó la mujer que registró cómo asistían a la víctima luego del ataque.

Un joven de 21 años asesinó a una jubilada

Otro hecho trágico sacudió a la localidad bonaerense de Quilmes tras conocerse que una jubilada fue torturada y asesinada por un joven de 21 años. El hecho ocurrió el pasado lunes en una vivienda ubicada en la calle Intendente Oliveri al 3600, cuando Teresa Pepe, de 72 años, fue encontrada atada con cables en la cocina de su casa.

Según informó el medio local Hecho en Quilmes, Yonatan Molina cruzó la medianera que separa ambas casas y se metió en la casa de la víctima para asesinarla. Los investigadores policiales detectaron signos de pelea en por lo menos tres habitaciones de la casa, objetos desperdigados por el suelo y manchas de sangre en distintas partes.

Aparentemente, el conflicto entre ambos habría comenzado anteriormente, con una discusión en la calle. La hipótesis que se maneja es que Molina -que tenía antecedentes por encubrimiento de un ilícito- ingresó con el cuchillo con el cual apuñaló a la jubilada, antes de ahorcarla con los cables y arrastrarla por el piso hasta a la cocina. Una vez allí, la cubrió con papeles, cartones y ropa.

La mujer fue encontrada muerta en la cocina cubierta por papeles y ropa

Finalmente, el asesino fue detenido por la Policía luego de que su padre lo entregara. Gustavo Molina, el papá del joven, explicó que lo llevó ante la Policía por “miedo a que lo mataran”. Además, afirmó que no cree que sea el asesino de su vecina, pese a que fue visto en proximidades de la escena criminal. “No lo entregué, lo llevé porque no quiero que lo maten en la villa [Itatí] donde se instaló hace dos semanas y al tercer día le sacaron la moto”, dijo en declaraciones televisivas a El Trece.

LA NACION