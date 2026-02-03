Tragedia en Santa Fe. Un chico de 5 años se cayó de un tractor y murió aplastado por las ruedas

SANTA FE.- La localidad de Golondrina fue epicentro de un trágico suceso en el que un niño de 5 años murió tras ser arrollado por las ruedas del tractor que conducía su padre.

Según los investigadores, Beltrán Galeano Villalba iba en el tractor con su padre, que realizaba trabajos rurales en el paraje Kilómetro 28 de aquella localidad del departamento Vera, 370 kilómetros al norte de esta capital, donde residía junto a su familia.

Beltrán Galeano Villalba

Según relataron a la policía otros trabajadores que también realizaban labores rurales en ese momento y fueron testigos del horror, el domingo a la tarde padre e hijo circulaban en el vehículo pesado último cuando, por causas que son motivo de investigación –quizás por un resbalón- cayó de la maquinaria.

A pesar de los desesperados intentos del hombre, el movimiento fue tan brusco y rápido que cuando quiso levantarlo las ruedas ya habían pasado por encima del cuerpo del niño quien, que murió prácticamente en el acto, según confirmaron luego los médicos del Servicio de Atención Médica a la Comunidad (Samco) de Villa Ana, adonde el menor ingresó cerca de las 19, ya sin signos vitales.

La policía, en la escena de la tragedia

​​En la escena del dramático suceso trabajó el equipo de Criminalística de la Unidad Regional XIX (departamento Vera) junto con el médico policial de la Unidad Regional IX con sede en Reconquista.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención para realizar los peritajes protocolares y se aguarda que el caso sea cerrado esta misma semana.

​En la región, cercana al límite con Chaco, el caso generó conmoción dada el dramatismo del hecho y por tratarse de un menor que no debía haberse encontrado sobre el tractor, menos en momentos en que se realizaban tareas rurales continuas que requieren celeridad, dadas las condiciones meteorológicas imperantes.

Desde la Comunidad Educativa del Jardín N°11, adonde asistía el niño, emitieron un mensaje de despedida: “Con profundo respeto despedimos a nuestro alumno, Beltrán Galeano Villalba, elevando una plegaria por su descanso eterno, y acompañando a la familia en este difícil momento”.