Tragedia en Santiago del Estero: salió de la pileta, agarró un micrófono para hacer karaoke y murió electrocutado

Un hombre de 41 años murió anoche electrocutado mientras se encontraba en una reunión familiar. Según informaron los medios locales, la víctima salió de una pileta, agarró un micrófono para hacer karaoke e instantaneamente recibió una descarga letal.

De acuerdo al Diario Panorama, el trágico episodio ocurrió anoche cerca de las 23, mientras que el hombre de 41 años, identificado como Raúl Olivera se encontraba en plena reunión familiar, en una residencia situada sobre la Calle 11 y Quinto Pasaje, en el barrio Almirante Brown, de la ciudad capital.

Según se informó, Olivera se encontraba dentro de la pileta celebrando con el resto de los invitados a la reunión cuando decidió salir en busca de un micrófono con el que los presentes estaban realizando un karaoke.

Sin embargo, cuando el hombre agarró el micrófono el equipo hizo una potente descarga eléctrica, lo que lamentablemente le provocó la muerte en el acto.

Los presentes quedaron impactados ante el trágico suceso desatado por la falla del equipo y luego de que el hombre agarrara el micrófono con el cuerpo mojado.

Caso en La Plata

El caso producido en Santiago del Estero se da luego de que a fines de diciembre un hombre de 53 años muriera en La Plata al recibir una descarga eléctrica al momento de usar una hidrolavadora.

En aquella oportunidad el hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles 137 y 90, en el barrio cerrado Fincas de Duggan cuando la víctima lavaba su auto con una hidrolavadora en la vereda cuando se desvaneció.

Los vecinos, al encontrarlo sobre el suelo no se sabe si de manera inmediata o pasado un tiempo, llamaron a una ambulancia del SAME. Sim embargo, al llegar, los médicos aplicaron los protocolos debidos de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarlo.

