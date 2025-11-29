Trágico accidente en Monserrat: dos mujeres murieron en un choque entre una camioneta, un auto y una bicicleta

Dos mujeres murieron este viernes por la noche en un choque que tuvo lugar en el barrio porteño de Monserrat. Una camioneta y un auto, y una bicicleta protagonizaron un accidente que dejó un saldo trágico, con dos víctimas fatales y dos heridos.

El accidente se produjo entre las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo e implicó la colisión de una Amarok, un Citroen C3 y una bicicleta. Según indicaron fuentes del SAME, una mujer de 24 años que se encontraba en el coche murió y la ciclista, de 27, falleció en el shock room mientras era trasladada al Hospital Argerich por medio de una ambulancia privada.

Tras la colisión, asistieron al lugar tres ambulancias de Same, una unidad de Triage, y efectivos de Bomberos de la Ciudad de Puerto Madero y Bomberos Voluntarios de San Telmo. La ciclista que murió, en tanto, estaba siendo trasladada por un trauma grave de cráneo.

En el episodio también resultaron heridas dos personas: un hombre de 47 años y una mujer de 34. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich. En videos que enviaron los servicios de emergencia se puede ver a varias dotaciones trabajando en el lugar y, además, cómo quedó el auto tras el impacto. La parte delantera del coche terminó completamente destrozada.

Trágico accidente en Monserrat

Según informaron desde el SAME, tras el episodio se cortó momentáneamente la circulación de autos en la zona para que los efectivos de seguridad, bomberos y emergencias puedan trabajar con mayor comodidad.

Un colectivo atropelló y mató a una mujer

El dramático accidente en Monserrat ocurrió horas después de otra tragedia vial: en Chacarita, un colectivo atropelló y mató a una mujer que cruzaba por la senda peatonal. Tal como informó LA NACION, el accidente tuvo lugar en un cruce peligroso cuando un colectivero de la línea 76 dobló sin percatarse de la víctima y la golpeó con el frente del vehículo.

La mujer, que fue identificada como Felisa Martínez, resultó herida con politraumatismos tras el impacto y luego falleció en el hospital. Según trascendió, se dirigía a un acto escolar de su nieta.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad del colectivo y el video se viralizó en redes sociales. Allí se ven los segundos previos y posteriores al impacto, que ocurrió en el cruce de las avenidas Corrientes y Forest, y la calle Jorge Newbery, a metros del Cementerio de la Chacarita.

El lugar donde ocurrió el accidente se trata de un peligroso cruce dado que los peatones que se dirigen hacia Forest reciben desde atrás el tránsito de un semáforo de giro.