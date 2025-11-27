Chacarita: una mujer fue atropellada por un colectivo cuando cruzaba por la senda peatonal

Una mujer sufrió un grave accidente en el barrio porteño de Chacarita cuando fue embestida a plena luz del día y mientras cruzaba por la senda peatonal por un colectivo de la línea 76. Tras ello, la mujer resultó con politraumatismos, pero estaría fuera de peligro, según confirmó el SAME a LA NACION.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad del colectivo y el video se viralizó en redes sociales. Allí se ven los segundos previos y posteriores al impacto, que ocurrió en el cruce de las avenidas Corrientes y Forest, y la calle Jorge Newbery, a metros del Cementerio de la Chacarita.

La grabación muestra la secuencia y el accionar del chofer, que comienza cuando se desplazaba por la calle Guzmán. Luego, se dispuso a doblar a la derecha hacia J. Newbery donde se detuvo en un semáforo en rojo. Al cabo de unos segundos, después de revisar brevemente el celular que guardaba a un costado del asiento, avanzó con el semáforo en verde y dobló hacia la izquierda por la avenida Corrientes, en dirección a la estación Federico Lacroze. Fue en ese momento que, según se aprecia en la grabación de la cámara interior, el hombre quitó la vista del frente durante el giro para mirar el tránsito por el espejo retrovisor izquierdo y no vio que la mujer cruzaba la calle por la senda peatonal.

El momento del accidente en Chacarita

A penas un segundo antes de impactarla, el colectivero alcanzó a ver a la mujer y reaccionó para evitar el accidente. Sin embargo, aunque consiguió apretar el freno, fue demasiado tarde y el vehículo de 12 toneladas atropelló a la mujer que quedó tendida sobre el asfalto. “No, no, no, por favor”, expresó el chofer y lanzó un insulto antes de descender del colectivo para asistirla.

Acto seguido, según se ve en la grabación, el chofer volvió a subir al colectivo, tomó su teléfono y llamó a emergencias. En el ínterin, los pasajeros también bajaron y se acercaron a asistir a la víctima, al igual que algunos testigos que transitaban por la vereda.

Al lugar se presentó una ambulancia del SAME, que constató las heridas de la mujer y la trasladó de emergencia al Hospital Pirovano del barrio de Coghlan, donde, a pesar de los politraumatismos, estaría fuera de peligro.

El lugar donde ocurrió el accidente se trata de un peligroso cruce dado que los peatones que se dirigen hacia Forest reciben desde atrás el tránsito de un semáforo de giro.