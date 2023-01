“Trajeron a Piñón Fijo”: la dura crítica de Burlando a los peritos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa

escuchar

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, cruzó hoy en redes sociales a dos de los testigos de la última audiencia del juicio que habían cuestionado la autopsia al cuerpo de la víctima que murió tras la agresión de ocho jóvenes a la salida de un boliche en Villa Gesell hace tres años.

A través de sus redes sociales, el letrado retomó su cruce con el experto en medicina legal Juan José Fenoglio y el médico emergentólogo Jorge Rodolfo Velich, a quienes cuestionó por sus dichos durante su exposición en la última de las 13 jornadas de pruebas en el juicio.

“En el reino del revés 2 peritos dicen que una maniobra de RCP mata y terribles patadas en la cabeza no”, arrancó su mensaje Burlando y sumó: “ Quería encontrarme con eminencias del peritaje y trajeron a Piñón Fijo ”.

Según el abogado querellante, esto es “otro manotazo de ahogado de la defensa que puso en duda la autopsia y la causa de muerte de Fernando”.

El cruce con Fenoglio que debió frenar la presidenta del Tribunal

Las declaraciones de dos médicos forenses aportados por la defensa de los imputados acusados de matar a Fernando, quienes cuestionaron la autopsia realizada al cuerpo de la víctima por el perito oficial, generaron algunos cruces entre testigos, fiscales y abogados del particular damnificado, en los que incluso debió intervenir la presidenta del tribunal.

“No pueden discutir entre ustedes”, exclamó en un momento la jueza María Claudia Castro cuando Fenoglio y Burlando, tuvieron un cruce sobre uno de los puntos relacionados con la autopsia.

Es que Burlando cuestionó al testigo por el uso de “conceptos confusos” y por su falta de definición respecto de las posibles causales de la muerte en caso de que no fueran correctas las determinadas por el perito oficial que realizó la autopsia, Diego Duarte, a lo que Fenoglio expresó: “Usted entiende cualquier cosa”.

En otro tramo de la audiencia, el querellante insistió en que el perito no era preciso en sus respuestas, por lo que se generó otro momento tenso: “A ver doctor: pupilas midriáticas, sin signos vitales, sin pulso, no responde a ningún tipo de estímulo, una persona que está inmóvil, inerte, ¿qué diagnóstico me da?”, le preguntó, a lo que el médico respondió: “Según el estado en que se encuentre. La medicina no es una cosa exacta. Puede estar viva. Hay criterios”.

Antes, cuando ya había pasado más de una hora y media de exposición, se había registrado otro contrapunto con el fiscal Gustavo García, quien le preguntó al mismo perito si tenía conocimiento y habían podido analizar cerca de 60 fotografías de la autopsia que el Ministerio Público pidió incorporar a la causa dos semanas antes del inicio del juicio.

“Para nosotros, las fotografías que ilustran la autopsia van en la autopsia, no tres años después”, respondió el forense, quien agregó: “Si me viene un alumno con esta autopsia, la nota es cero”.

Por su parte, la presidenta del tribunal debió intervenir también en otro momento para pedirle al forense que se limitara a responder por sí o por no, sin “explicaciones” que no sean solicitadas, cuando Fenoglio se encontraba parado con el puntero en la mano junto a la pantalla donde se exhibía la imagen del cuerpo de Fernando.

La autopsia “no es concluyente”, según los peritos de la defensa

Al declarar en el juicio, los peritos de partes dijeron que el informe de autopsia realizado por el forense oficial no es concluyente sobre la causa de la muerte de la víctima, ya que no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron.

“Tuvo 60 segundos de golpes y más de 45 minutos de RCP (reanimación cardiopulmonar)”, dijo Fenoglio en su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.

Para el forense convocado por la defensa a cargo de Hugo Tomei, “es importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión”, ya que consideró “raro que una persona con este traumatismo se muera en el lugar del hecho”.

Al iniciar su declaración, el testigo dijo que “no coincide la conclusión” del informe de autopsia elaborado por el forense Diego Duarte “con lo observado en la autopsia” y consideró que la lesión en el hígado de Fernando a la que se refiere el perito oficial “puede ser por un aplastamiento en el hígado provocada por la reanimación por RCP”.

“Un golpe no produce este tipo de lesiones”, destacó Fenoglio, quien agregó que “el médico que hizo la autopsia tenía que investigar” la posible “presencia de un aneurisma” para determinar si podía explicar la rotura de una arteria.

Cuando el querellante Fabián Améndola le preguntó concretamente por qué murió Fernando, el perito respondió: “No lo sabemos, porque la autopsia no lo explica”.

Además, dijo que según consta en la autopsia, el fallecimiento se constató a las 6, pero no hay datos “de lo que pasó entre las 5.15″ cuando la médica que trasladó a la víctima “lo deja en el shock room, hasta las 6″.

En tanto, Velich aseguró que “el escrito de la autopsia causa vergüenza ajena como médico forense”.

A su criterio, “Fernando Báez Sosa inicia su camino a la muerte por golpes en el cráneo, golpes de determinadas intensidades que no quedaron claras en la autopsia” y agregó que no cree que el joven” haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente”.

Además, aclaró enfáticamente que “no fue la RCP la que mató a Fernando Báez Sosa, pero agravó la situación por la movilización” del cuerpo.

“El cuadro de Fernando Báez Sosa tiene nombre y apellido: politraumatismos graves”, indicó Velich, a partir de una pregunta del fiscal García.

Acompañaron su declaración con imágenes del informe realizado del por el médico Duarte, que practicó la autopsia seis horas después del crimen en el Hospital de Pinamar

Los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes llegaron a los tribunales vestidos con una remera que tiene estampada una foto de ambos con su hijo junto a una frase que dice “nos tenemos”, optaron por retirarse de la sala de audiencias para no escuchar en detalle la descripción de los forenses.

En cambio, sí siguieron de cerca las declaraciones de los peritos, los ocho imputados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (22), Ciro (23) y Lucas Pertossi (23).

