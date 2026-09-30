Tras el escándalo, ordenaron que Pity Álvarez sea sometido a un estudio médico para saber si puede continuar con el juicio

Tras el escándalo protagonizado en el Hospital Tornú, donde está internado, y un intento de fuga, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29 ordenó que Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, sea sometido a un estudio médico “interdisciplinario” para determinar si puede continuar “sometido a un proceso penal sin afectación de sus garantías constitucionales”; es decir si está en condiciones de enfrentar el juicio donde es juzgado por un homicidio ocurrido en julio de 2018.

Así lo informaron fuentes judiciales. La decisión se tomó hoy tras una audiencia donde participaron los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, Ezequiel Bauman, secretario del tribunal, el fiscal Sandro Abraldes, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representa a una de las hijas de Cristian Díaz, la víctima del homicidio, y Javier Baños, uno de los letrados defensores de Pity Álvarez.

“Se hizo saber a las partes que, de conformidad con lo previsto por el artículo 259 del Código Procesal Penal de la Nación, contaban con un plazo de tres días para proponer peritos de parte que intervinieran en la diligencia. El Tribunal dispuso que, vencido aquel plazo y aceptados los cargos correspondientes, la evaluación fuera practicada con carácter urgente y el informe producido dentro de los cinco días hábiles siguientes. Se estableció, además, que una vez recibido el informe y siempre que su resultado lo permitiera, se convocaría a las partes a una nueva audiencia a fin de disponer la continuación del debate; sin perjuicio de que, de resultar necesario por el desarrollo de la medida, se fijara previamente una audiencia para informar acerca de su estado”, se sostuvo en una acta firmada por los magistrados tras la audiencia.

Según pudo reconstruir LA NACION, en la citada audiencia, el juez Goerner recordó que, en su momento, el tribunal le había pedido al Cuerpo Médico Forense (CMF) que dictamira sobre el estado de salud de Álvarez y que los profesionales informaron, después de una evaluación interdisciplinaria, que el músico “se encontraba en condiciones de estar en juicio y asistir al debate, prestar declaración y comprender acabadamente la totalidad de los actos que se llevan adelante y administrar los derechos que le asisten en el curso del proceso”.

Su colega Ramos Padilla habló de “la necesidad de encauzar adecuadamente la continuidad del debate de modo de evitar perjuicios para la salud del acusado y eventuales riesgos para terceros y, al mismo tiempo, atender las legítimas expectativas de la parte querellante, en particular en cuanto al respeto y dignidad en el trato que corresponde garantizar a las víctimas conforme las previsiones de la ley 27.372. Finalmente, reiteró la necesidad de que la actuación de todos los intervinientes se ajuste a los principios de lealtad, probidad y buena fe procesal”

Pero desde que empezó el juicio, el 10 de agosto pasado, hubo distintas situaciones protagonizadas por Pity Álvarez que hicieron que la defensa presentara distintos pedidos de suspensión de juicio.

El día que Pity Álvarez se descompensó en plena sala de audiencias

En la primer audiencia, tuvo dificultades para responder algunas preguntas básicas. Entre otras cosas, no recordó su número de DNI, cerró los ojos y pareció quedarse dormido; en un momento se escucharon ronquidos.

En ese momento, el músico estaba representado por el defensor oficial Javier Aldo Marino, quien utilizó ese comportamiento de su asistido para cuestionar la posibilidad de que Pity pudiera seguir el debate y pidió la suspensión de la audiencia, pero el planteo no prosperó.

En medio del debate, Álvarez dejó de ser representado por la defensa oficial y convocó a los abogados Baños y Queijeiro.

La nueva defensa pidió que el juicio fuera postergado para poder asumir la representación y preparar su estrategia. Pero además cuestionó las condiciones en las que se había iniciado el proceso.

Baños planteó que el juicio debía realizarse con jurados populares y reclamó su nulidad. El objetivo era que el debate no continuara tal como había comenzado y que el proceso pudiera reiniciarse bajo otras condiciones.

Después, en la audiencia del 2 de este mes se tuvo que suspender porque Pity se descompensó. Fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El vehículo de Pity Álvarez rozó a otro auto en una estación de servicio

El 22 de septiembre, es decir la semana pasada, una nueva situación protagonizada por Álvarez fuera de la sala de debates tuvo consecuencias en el juicio: protagonizó un incidente en una estación de servicio: impactó con su Volkswagen Bora contra un Peugeot 308 que estaba detenido mientras cargaba combustible; se fue del lugar sin darle al damnificado los papeles para que pudiera gestionar el resarcimiento ante la aseguradora. Al día siguiente fue internado en el Hospital Tornú.

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