Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach

Tras el jury que terminó con su carrera judicial, Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro mundial del fútbol, pidieron la detención de la destituida jueza Julieta Makintach.

El pedido, firmado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, fue presentado ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, magistrado que interviene en el expediente judicial donde Makintach fue imputada de los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

“Venimos a solicitar la inmediata adopción de medidas cautelares personales respecto de la imputada Makintach, toda vez que el desarrollo de la investigación ha revelado conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves, configurativos de los riesgos procesales previstos [fuga y entorpecimiento de la investigación]”, sostuvieron los abogados que representan a Dalma y Gianinna Maradona.

Noticia en desarrollo