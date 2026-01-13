Tras una cinematográfica persecución detuvieron a dos adolescentes que escapaban en una moto robada

Madrugada del lunes en la zona oeste de Rosario. Personal de la Policía de Santa Fe quiso identificar a los dos ocupantes de una moto, quienes intentaron huir a toda velocidad. Eran las 3.40 y el comienzo de una persecución “controlada” que terminó con la detención de los dos sospechosos que perdieron el control del vehículo y volcaron en una rotonda. Quedaron detenidos.

“Cuando efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos y observaron una moto con dos ocupantes. Al intentar identificarlos, los mismos desobedecieron la orden policial y emprendieron la fuga por avenida Provincias Unidas en sentido norte”, sostuvo el Gobierno de Santa Fe en un comunicado de prensa.

Dos detenidos tras una cinematográfica persecución en Rosario

La secuencia de la cinematográfica persecución fue filmada por la cámara que uno de los uniformados que participó del operativo llevaba en su casco, mientras conducía una moto oficial.

“Tras un seguimiento controlado, al llegar a la intersección de Provincias Unidas y Juan José Paso, los ocupantes del rodado perdieron el control y cayeron sobre la rotonda, lo que permitió la inmediata intervención policial y la aprehensión de ambos: Leilén Victoria C., de 18 años y T.P., de 16″, se agregó en el citado comunicado.

La moto, marca KTM modelo Duke de 200 cc, tenía pedido de secuestro activo porque estaba denunciada como robada.

En la General Paz

La semana pasada, la Policía de la Ciudad detuvo a doss delincuentes de 19 y 20 años con un amplio prontuario delictivo tras una persecución que se realizó en la avenida General Paz para interceptar una camioneta 4x4 robada.

“El procedimiento comenzó a raíz de una alerta del Anillo Digital, que detectó una camioneta Toyota SW4 blanca, sustraída pocas horas antes en la Comuna 12A y circulando sobre la General Paz y 2 de Abril, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, acompañada de un Peugeot 208 que oficiaba de vehículo de apoyo”, dijeron fuentes policiales.

Personal de la fuerza de seguridad porteña desplegaron un operativo controlado “coordinando cortes preventivos en distintos puestos para interceptar el vehículo, que era conducido de forma peligrosa e intentó embestir a los agentes durante la huida”.

Persecución en la General Paz: dos detenidos

Finalmente, según se informó en un comunicado de prensa, “luego de que la persecución se extendiera también al ámbito provincial, la camioneta fue detenida en la Ciudad, en la zona de General Paz y Alberdi, gracias al trabajo articulado entre personal de la División Anillo Digital y de la Patrulla Control de Accesos Sur”.

Los detenidos tenían un “pesado prontuario”. El conductor, de 20 años, registraba antecedentes por hurto, tenencia simple de arma de guerra, infracción a la Ley de Estupefacientes y encubrimiento agravado.

Mientras que su acompañante, de 19 años, tuvo causas por tenencia de estupefacientes, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, robo, robo agravado por uso de arma y robo, entre otros delitos.