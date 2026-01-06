Tras una persecución a alta velocidad en el microcentro, una patrulla motorizada detuvo a un ladrón

Las calles del microcentro se convirtieron en un escenario de película en el que agentes motorizados de la Policía de la Ciudad persiguieron y detuvieron a un hombre acusado de un robo. En moto, los efectivos lo acorralaron mientras intentaba escapar y finalmente lo arrestaron.

El hecho ocurrió ayer a las 15 en la intersección de Lavalle y Cerrito, a una cuadra del Teatro Colón. El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad alertó que un delincuente le había arrebatado a un hombre una cadena que llevaba colocada en su muñeca.

El personal del CMU comunicó las señas particulares del sospechoso y la dirección hacia donde se había dado a la fuga; con eso, los efectivos comenzaron inmediatamente la persecución.

En un video grabado por uno de los policías en persecución a través de su cámara corporal se ve que uno de los oficiales atravesó la avenida 9 de Julio de contramano con el objetivo de acorralar al ladrón y cerrarle todas las vías de escape.

El momento de la detención Policía de la Ciudad

Cuando el ladrón advirtió de que no tenía escapatoria, levantó las manos y se entregó, en Carlos Pellegrini al 500. Durante la requisa, los efectivos hallaron una cadena dorada de aproximadamente 15 centímetros, precisamente la que había arrebatado minutos antes.

Tomó intervención en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, a cargo de la jueza Ángeles Gómez. El imputado fue identificado como David Castillo, con domicilio en el partido bonaerense de Moreno y sin registro de antecedentes penales, según informó la Policía de la Ciudad a LA NACION.