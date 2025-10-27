Tras una persecución y el choque a una moto, detuvieron en el centro porteño a tres chilenos que iban en un auto robado

Tres chilenos –uno de ellos, menor de edad− fueron detenidos tras una persecución que comenzó en el barrio porteño de Monserrat, donde eludieron un retén cuando iban en un auto robado, y terminó varias cuadras hacia el sur, ya en Constitución, cuando embistieron una moto policial e intentaron, en vano, escapar a la carrera.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, el hecho comenzó en la intersección de Tacuarí y Venezuela, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad “intentó identificar a tres hombres que se subieron a un Peugeot 308 gris que presentaba signos evidentes de tener la patente adulterada y que, al advertir la situación, se dieron a la fuga”.

Tres chilenos detenidos tras chocar una moto policial en Constitución

Eso dio lugar a la implementación de un operativo de tipo cerrojo que culminó en la intersección de Carlos Calvo y la avenida 9 de Julio, donde el 308 impactó contra una moto policial abocada al retén.

Tras el choque, los ocupantes del vehículo descendieron y trataron de continuar la fuga a pie, pero fueron interceptados y detenidos a pocos metros del lugar.

Los efectivos policiales confirmaron, in situ, que el rodado tenía la chapa patente adulterada; luego confirmaron, también, el Peugeot 308 tenía un pedido de secuestro activo por haber sido robado un día antes en la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda.

Los tres detenidos son de nacionalidad chilena, uno de ellos menor de edad. Entre sus pertenencias contaban con destornilladores y palancas metálicas, objetos de uso típico en los casos de robo por efracción.

