Trasladaron a Pablo Laurta desde Gualeguaychú a Córdoba en un operativo de alta seguridad

CÓRDOBA.- Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hasta la ciudad de Córdoba en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad.

El movimiento comenzó el domingo por la noche, cuando una comisión policial cordobesa partió cerca de las 22.30 desde Entre Ríos . Laurta había permanecido unas 72 horas en una celda individual de contención, bajo estricta custodia por riesgo de que atentara contra su vida.

En esa provincia fue imputado por el asesinato del chofer Palacio, según informó la fiscal Daniela Montagnie. La funcionaria confirmó que el acusado “está lúcido y consciente de sus actos”, lo que ratifica su imputabilidad.

El doble femicida en su celda de una cárcel de Gualeguaychú

Laurta llegará a la Jefatura de Policía situada en barrio Alberdi, a minutos del centro, donde tendrá la posibilidad de declarar en la Unidad Judicial de Homicidios.

Lo esperaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez y otras autoridades. Inmediatamente después será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje, a un pabellón de máxima seguridad y a donde afrontará una segunda prisión preventiva por el doble femicidio.

El operativo de traslado incluyó patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

Así fue la salida de Laurta desde Gualeguaychú hacia Córdoba

“En Córdoba, Laurta será juzgado por el doble homicidio; una vez terminado ese proceso, en Entre Ríos afrontará otro por el crimen del chofer de la aplicación que lo traía a esta ciudad y al que asesinó”, explicaron las fuentes consultadas por LA NACION.

En paralelo, el hijo de Laurta y su víctima, Giardina, está viviendo con un matrimonio que lo conocía porque eran amigos de Zamudio. Ellos y su maestra de jardín de infantes se presentaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para ofrecerse a colaborar y ayudar en la contención de la criatura. La decisión fue que estuviera con ellos hasta que se resuelva quién se hará cargo de la custodia definitiva.

Por qué Cruz del Eje

El ministro Quinteros explicó que el traslado del triple asesino a la cárcel de Cruz del Eje es porque en la de Bouwer en la ciudad capital no está habilitado todavía el pabellón de alta seguridad.

A 140 kilómetros de la capital cordobesa, en esa cárcel está preso, por ejemplo, Roberto Carmona -llamado “la hiena humana”- quien en mayo del 2024 recibió su tercera condena a perpetua y la novena de su historial delictivo.

Un jurado popular lo encontró culpable del homicidio del taxista Javier Bocalón, a quien asesinó a sangre fría y en el juicio contó todos los detalles del crimen ocurrido el 13 de diciembre del 2022, cuando huyó de la casa de su esposa, donde estaba cumpliendo una visita conyugal autorizada por una jueza de Chaco.