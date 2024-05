Tres meses en la cárcel. Liberaron a los dos DT argentinos detenidos en Venezuela tras una gresca en un partido

Escuchar

“Ya estamos libres, ahora muy felices, pronto nos vamos a ver. Gracias por el aguante y por todo lo que hicieron por nosotros”, pudo decirle Gustavo Verón a su madre desde Venezuela, a través del celular de su abogada defensora.

Él y otro entrenador argentino, Andrés Haupt, fueron contratados por Deportivo La Guaira para hacerse cargo del fútbol infantil del club venezolano. La institución les dio un lugar donde vivir, por lo que tenían residencia en aquel país, y la presentación en las redes sociales del club se concretó con mucha visibilidad. Las cosas comenzaron a funcionar de la mejor manera y ambos trasladaron a sus respectivas familias (Gustavo tiene un hijo de cuatro meses).

Nunca habían tenido un solo inconveniente hasta la tarde del 27 de febrero de 2024 cuando todo eso se desmoronó. En un torneo amistoso que La Guaira jugó contra UCV (Unión Central de Venezuela), y por las discusiones que en ocasiones suelen darse en un partido de fútbol, se originó una gresca entre planteles y algunos allegados que asistieron hasta las instalaciones de UCV.

Según se pudo ver en las filmaciones caseras grabadas por algunas personas del público, los dos argentinos estaban en el medio del tumulto intentando separar y tranquilizar los ánimos.

La gresca por la cual terminaron detenidos los dos DT argentinos en Venezuela Captura de video

Haupt fue el que peor la pasó, porque en un momento se vio rodeado por cinco personas y su compañero debió ponerse a separar para que las cosas no pasaran a mayores. La escaramuza terminó y ambos se fueron a sus domicilios. Jamás imaginaron lo que continuaría.

La policía local fue primero a la casa de Andrés y le pidió que los acompañe hasta la comisaría para tomarle declaración. Sin embargo, apenas llegó a la sede policial le sacaron sus pertenencias y lo depositaron a los empujones en una celda. A Gustavo no lo encontraron en su vivienda, pero le dejaron el recado a su mujer para que se presentara. Fue tranquilo y confiado, y también terminó tras las rejas.

Gustavo Verón y Andrés Haupt

Hasta el martes llevaban más de 90 días de encierro con dos cargos que, para el Código Penal Venezolano, son muy serios: “incitación al odio” y “lesiones gravísimas”.

Ambos recurrieron, a través de sus familiares, al estudio del abogado Matías Morla, quien así definió la situación: “ Este caso está directamente vinculado a un tema político. Nuestros defendidos quedaron como rehenes de la pelea entre los gobiernos de la Argentina y Venezuela. Tanto Gustavo como Andrés llevaban una conducta ejemplar desde el primer día que llegaron al país. Fueron a trabajar junto a sus familias y jamás tuvieron un problema. Esto fue una riña típica de un partido de fútbol y de manera increíble terminaron presos, una injusticia total que solo puede analizarse como una aberración jurídica manchada por la política ”, subrayó el letrado que asesoró legalmente al máximo astro de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona.

El denunciante fue José Alexander Gelvez Monterrey, hermano del vicepresidente de UCV. Dos veces no se presentó en las audiencias preliminares para ratificar su denuncia, condición necesaria para que el expediente siguiera su recorrido. Eso no impidió que los dos argentinos, en tanto, continuaran presos. Gómez y Haupt pasaron sus días en una celda de la Cárcel de la División 7. No recibieron amenazas, pero sí estuvieron muy alertas para que no se generaran situaciones de conflicto con otros detenidos que pudieran provocarlos por el hecho de ser extranjeros, o porque alguien los enviara para incomodarlos y que reaccionaran con violencia.

“No fueron fáciles sus días. Desde el estudio estuvimos en contacto a diario con ellos y lo primero que notamos fue su gran preocupación e incertidumbre. Es una pena que, por diferencias políticas entre dos países, dos ciudadanos inocentes, que nunca tuvieron un solo problema, hayan pagado las consecuencias nada menos que con sus libertades cuando solo estaban trabajando. Tengo más de veinte años de experiencia en estos casos y el encierro tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas. Tanto físicas como emocionales. Y más aún cuando esas personas son inocentes. Por eso no nunca paramos de trabajar y exigir a las autoridades la libertad de Gustavo y Andrés que finalmente se lograron”, explicó Morla a LA NACION.

El abogado Matías Morla

El martes se realizó, finalmente, la audiencia que se había postergado y ambos fueron finalmente liberados. Andrés Haupt también habló con LA NACION tras salir en libertad: “Jamás pensamos vivir este momento, ni en las peores pesadillas nos imaginamos estar tres meses presos. Nosotros vinimos a trabajar. Nunca tuvimos un solo problema. Por suerte gracias a nuestros abogados hoy empezamos a normalizar nuestras vidas”.

Andrés Haupt y Gustavo Verón

En Venezuela, los dos DT argentinos fueron asistidos legalmente por la abogada local Rosa García. “Confiábamos en ella y en la ecuanimidad de la Justicia venezolana. Desde el estudio hablamos con todos los organismos internacionales y teníamos el compromiso de la Cancillería argentina de que todo iba a salir bien. Solo debíamos respetar el proceso, los tiempos, que sobre todo en el extranjero no son los que uno desea. Pero lo importante fue que logramos las libertades”, sostuvo Morla.

Los directores técnicos argentinos se presentaron a la última audiencia en la fiscalía, y como los cargos fueron retirados, salieron libres. Deberán comparecer ante la policía dentro de 15 días, pero por un simple trámite burocrático. El objetivo de ambos, ahora, es regresar a la Argentina con sus mujeres e hijos para reencontrase con sus familiares después de tantos padecimientos.