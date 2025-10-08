Triple crimen: “Alguien pagó 1.000.000 de dólares por lo que hicieron”, la confesión de una de las detenidas

Celeste Magalí González Guerrero, una de las personas detenidas por su presunta participación en el plan criminal que terminó con los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, rompió el pacto de silencio y contó estremecedores detalles de los asesinatos. También reveló que “alguien” pagó 1.000.000 dólares por el triple crimen y que el móvil fue una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína .

González Guerrero, de 28 años y quien hasta su detención vivía en la casa de Florencio Varela donde mataron a las víctimas, amplió hoy su declaración indagatoria ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

“Matías me contó que a Julio alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, sostuvo González Guerrero, defendida por el abogado Daniel Giaquinta.

Cuando la sospechosa nombró a Matías hacía referencia a Matías Agustín Ozorio, otro de los detenidos, y por Julio hablada de Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el hasta sindicado como teórico autor intelectual de los homicidios y preso en Perú a la espera de que se resuelva su extradición.

Cuando el fiscal Arribas, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, le preguntó si conocía los motivos por los que mataron a las víctimas, la sospechosa afirmó: “Porque le robaron 30 kilos de cocaína al Duro. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años [por Lara] no tenía nada que ver. Duro estaba por encima de Julio, era el que le daba órdenes”, respondió.

Después, cuando los funcionarios judiciales le mostraron fotografías de los sospechosos, González Guerrero identificó al Duro como Víctor Sotacuro Lázaro, otro de los detenidos. Dijo que Pequeño J se refería a él como su tío.

Noticia en desarrollo