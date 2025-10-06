Triple crimen de Florencio Varela: la imagen que confirma que “Pequeño J” y Lara Gutiérrez, una de las víctimas, se conocían

El 6 de septiembre, trece días antes del triple crimen de Florencio Varela, “Pequeño J” y Lara Gutiérrez fueron vistos al salir de un local de comida rápida. El encuentro entre el supuesto autor intelectual del hecho y una de sus víctimas tuvo lugar en la intersección de la avenidas Rivadavia y Lafuente, en el barrio porteño de Flores. En la imagen, registrada por las cámaras de seguridad, también se lo ve al “Gordo” Dylan, pareja de Gutiérrez.

La imagen que demuestra que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocían

La imagen, compartida en un informe de LN+, podría servir para dilucidar el vínculo entre el líder narco, una de las víctimas y su pareja. Una de las hipótesis más sólidas es que el “Gordo” Dylan habría utilizado a Gutiérrez como chivo expiatorio para robarle droga y dinero a “Pequeño J”.

Aunque Dylan aún no fue identificado, se mantiene prófugo. Se sospecha que con el dinero que se robó -monto que oscilaría entre los US$50.000 y US$70.000-, compró un departamento en el monoblock 17 de La Tablada.

Además de la imagen, en los últimos días, se sumó la declaración de una testigo que también afirmó que Pequeño J y Lara se conocían . Los vio interactuar en una fiesta.

La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró el jueves pasado en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Contó que conoció a Lara y a Brenda en una escuela de Ciudad Evita, La Matanza, donde estudiaban.

La adolescente contó que el año pasado, en junio o julio, Brenda y otra chica, la invitaron a una “fiesta privada” en una quinta, que no recuerda dónde era y que por su asistencia le pagaron $300.000.

La versión del abogado de la familia de Lara

La semana pasada, en diálogo con LN+, Gonzalo Fuenzalida había declarado que “es imposible que una niña como Lara haya estado vinculada a una organización narcotraficante”.

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, en dialogo con LN+

En el mismo intercambio, Fuenzalida sorprendió con un dato. “Quien disparó contra la casa de la abuela de Lara podría ser un allegado a alguna de las otras dos familias, aunque aún no tenemos ninguna certeza”, concluyó.