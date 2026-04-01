Un adolescente de 14 años sufrió serias lesiones al ser atacado por un compañero en una escuela

Un adolescente de 14 años sufrió dos fracturas en el rostro y múltiples heridas a causa de una golpiza propinada por uno de sus compañeros en la Escuela Secundaria N° 38 de Mar del Plata. El menor agredido declaró ayer en la fiscalía para formalizar la denuncia por la brutal agresión.

Los padres del menor lo acompañaron a compartir su testimonio hasta la Fiscalía 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que lleva adelante la investigación, para que “el caso no quede impune”, y explicaron que el joven “no se acordaba de las patadas hasta que vio el video”, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

En las imágenes se pudo observar que, en el momento de la golpiza ocurrida el pasado viernes, se encontraban en el aula, por lo menos, cuatro compañeros, además de la víctima y el agresor: una joven sentada detrás, un adolescente que se acercó a mirar en detalle los golpes, otro que pasó caminando y quien filmaba el video.

Gisela, la madre del menor, dialogó con la prensa y explicó que su hijo “está dolorido”, al tiempo que informó que “le realizaron una ecografía porque presenta mucho dolor en la zona abdominal, por lo que los médicos buscan descartar cualquier complicación”.

“Tiene múltiples fracturas en la nariz”, relató la mujer y agregó que el adolescente también presenta una fractura en el maxilar superior. “Tiene muchos hematomas en la cara, quedó irreconocible”, detalló.

La madre de la víctima indicó que fue informada por las autoridades de la escuela sobre lo sucedido en el aula. “Me dijeron que habían llamado a la ambulancia, pero que no tuvieron respuesta. Cuando me acerqué a la escuela, mi hijo tenía la carita desfigurada. Me querían hacer firmar un acta y no lo hice. Lo retiré y lo traje a la clínica. Desde la escuela sostuvieron que habían sido tres golpes de puño, hasta que nos llegó el video y vimos la parte final donde fue una agresión directa”, continuó.

“Fue porque no le quiso dar el banco. Mi nene estaba ubicado en su lugar, entonces el –agresor– quiso sacar a otro compañero, le dijo que no y fue hacia mi hijo; cuando le informó que no le iba a dar el lugar, le pegó en la cara estando sentado. Mi hijo cayó al piso y ocurrió el ataque”, detalló la mujer.

Asimismo, Gisela afirmó que en las cercanías del lugar del ataque se encontraban la “vicedirectora y la profesora, aunque ninguna intervino” y remarcó: “Cuando vi el video, no podía creer el nivel de agresividad y que la escuela lo minimizara todo el tiempo”.