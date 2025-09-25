Un adolescente quedó cuadripléjico tras ser baleado en un presunto ajuste de cuentas

Un hecho de violencia extrema conmocionó a los vecinos del barrio San Carlos, en La Plata. Un adolescente de 15 años, identificado como T. V., recibió dos disparos en un presunto ajuste de cuentas en la intersección de las calles 141 y 45. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, los médicos confirmaron que el menor quedó cuadripléjico, con secuelas irreversibles que lo mantendrán inmovilizado de por vida.

Se encuentra internado en el Hospital Alejandro Korn

El hecho ocurrió el lunes a la tarde, cuando varios vecinos llamaron al 911 tras escuchar una serie de detonaciones. Al arribar al lugar, personal de la Subcomisaría La Unión halló al adolescente tendido boca abajo sobre el asfalto, con un arma de fuego ubicada a pocos metros de su cuerpo.

Los efectivos le practicaron las primeras maniobras de asistencia hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Allí ingresó en estado crítico, tras haber recibido dos impactos de bala: uno en el glúteo derecho y otro en el hombro, este último con orificio de entrada y salida. En la escena, los uniformados secuestraron un revólver calibre .32 largo, un cargador perteneciente a una pistola 9 milímetros con varias municiones y una vaina servida.

A casi 48 horas del hecho, profesionales del centro de salud detallaron el alcance de las lesiones. “T. V. posee un avenamiento pleural derecho que lo dejó parapléjico, con lesión en la médula a nivel T2. Es decir, del cuello hacia abajo quedará inmovilizado”, explicaron fuentes médicas al Canal 26. Aunque el cuadro es irreversible, confirmaron que el adolescente permanece despierto y consciente.

El joven se encontraba tendido en el piso producto de dos disparos que impactaron en el glúteo derecho y el otro en el hombro

Fuentes policiales señalaron a LA NACION que el adolescente ya acumulaba antecedentes por robo, robo agravado, tenencia de vehículos con documentación adulterada y una causa abierta en marzo pasado por robo en poblado y en banda.

También había sido vinculado en otros hechos relacionados con el uso de armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque se produjo en un contexto de ajuste de cuentas.

En cuanto al revólver hallado en la escena, los investigadores intentan establecer si el joven llegó a utilizarlo en un intento de repeler la agresión o si simplemente lo llevaba consigo en el momento del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de La Plata, bajo la dirección de la fiscal Betina Lacki, con la calificación provisoria de “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”.

Desde la fiscalía se busca reconstruir con precisión la mecánica del hecho, identificar a los autores materiales y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Para avanzar en esa línea, se ordenó un relevamiento integral de las cámaras de seguridad de la zona –tanto públicas como privadas– con el objetivo de trazar la secuencia de los minutos previos y posteriores al ataque.

En simultáneo, se están tomando testimonios a vecinos que podrían haber presenciado la balacera. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero las diligencias judiciales continúan con el fin de individualizar a los responsables y establecer su paradero.