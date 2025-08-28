Un policía de civil le apuntó con un arma al conductor de un auto en plena General Paz

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), que circulaba de civil en su auto particular, interceptó a un auto con cuatro hombres a bordo en plena avenida General Paz y los apuntó con su arma. Según argumentó, el conductor del vehículo maniobraba de forma negligente y se acercaba “en demasía” a dos motos.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires indicaron a LA NACION que el hecho ocurrió este miércoles a la altura Ángel Roffo, sentido Riachuelo, en Liniers. “Tras darse a conocer como policía, los dos autos -el del policía y el de los hombres- quedaron detenidos en la traza”, precisaron.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía porteña, con jurisdicción en ese sector, se acercaron hasta el lugar luego de ser alertados por la situación que ocurría en medio del tránsito pesado que circulaba por la zona. A bordo del vehículo del policía también viajaba una mujer.

Luego del episodio, que fue captado por los testigos a través de las cámaras de sus teléfonos celulares y se viralizaron en las redes sociales, los oficiales identificaron a todos los involucrados.

La Policía de la Ciudad indicó que los hombres que fueron interceptados por el agente tenían 4,5 millones de pesos en su poder. Al ser consultados por la cifra, explicaron que era para comprar un vehículo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, a cargo Dr. Martin Peluso, por la Secretaria 108 del Dr. Diego Villanueva, ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito, sin adoptar medidas restrictivas con los cuatro hombres.

Otro hecho en General Paz

El mismo día que el agente apuntó con su arma al conductor de un auto en la avenida General Paz, un motociclista de 41 años, efectivo de la Policía de la Ciudad, murió poco antes de las 6 de la mañana tras perder el control de su vehículo y caer hacia la banquina.

Por el incidente vial, que tuvo lugar sentido al centro porteño a la altura de Parque Sarmiento, se registraron importantes demoras en la autopista, con dos carriles habilitados en plena hora pico.

El SAME requirió la asistencia de un helicóptero de emergencia, pero los médicos constataron que la víctima, una vez que le hicieron tareas de reanimación, ya no tenía signos vitales.

📌📍Av. General Paz, KM 5. Altura Av de los Constituyentes. Sentido a Rio de la Plata. La policía habilita dos carriles para circular. Están los peritos en el lugar. Se recomienda evitar la zona. Circule con precaución.

Según pudo saber este medio, personal policial fue movilizado hasta el lugar a las 05.35. Los efectivos pudieron establecer que una moto estaba tirada contra la banquina de la General Paz.

De acuerdo a las fuentes, se determinó que la víctima era un inspector de la Policía de la ciudad de la comisaría vecinal 12 A que, mientras se trasladaba a tomar servicio, perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto.