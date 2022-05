Un almacenero se defendió de un robo armado arrojando una horma de queso de tres kilos y el delincuente huyó

Un almacenero de la localidad bonaerense de Gerli se defendió de un robo a mano armada arrojando una horma de queso de tres kilos. El comerciante golpeó en la cara al delincuente que intentó asaltarlo y se escondió detrás de una panera, lo que motivó que el supuesto cliente, aturdido por su reacción, escapara de inmediato. La secuencia quedó registrada por dos cámaras de seguridad.

En uno de los videos, puede observarse el momento en que el ladrón ingresa al almacén, se saca el casco de la moto, saluda al dueño y hace un pedido. Mientras el hombre lo preparaba, el delincuente saca un arma de su bolsillo, la apoya sobre el mostrador y lo amenaza. “Entró haciéndose pasar por un cliente y le pidió jamón y queso. Cuando mi hijo sacó el queso de la heladera para ponerlo en la cortadora le dijo ‘quedate quieto’”, relató Osvaldo, el padre del almacenero, a Telefe Noticias.

“Él reaccionó tirándole el queso en la cara, lo sorprendió y salió corriendo. En las cámaras se lo ve yéndose tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Pesa 3,3 kilos, le debe haber dado un buen golpe”, comentó el hombre, que dijo estar afectado por lo sucedido. La cámara de seguridad ubicada en el exterior del negocio muestra cómo el delincuente se sube a su moto para escaparse, mientras que el comerciante se asoma hasta la puerta para advertir al resto de los vecinos.

“Como en todo asalto, uno queda angustiado. Mi señora también le preguntó por qué hizo eso, pero por suerte le salió bien. Esta vez zafamos, pero nos han asaltado hasta dos veces en un día. Teníamos seguro de caja, fui a hacer la denuncia y al otro día tuve que hacerlo de vuelta porque nos habían asaltado de nuevo”, recordó Osvaldo.

Y finalizó: “Hacía mucho que la zona estaba tranquila, no había tantos robos. Pero se ve que los muchachos ahora empiezan a salir de vuelta. Una sola vez tuvimos un asalto violento. Logramos agarrar al delincuente con un cliente. Le dimos una buena paliza. A mí me tiró un tiro y me lastimó la mano”.