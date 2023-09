escuchar

La compra de electrodomésticos por 400.000 pesos no fue reconocida por el banco que había emitido la tarjeta de crédito con la que se había hecho la operación. Una situación extraña había encendido las alarmas del sistema de seguridad. No era exagerada la sospecha.: el titular del plástico estaba muerto y alguien se había pasado por él. Siete meses después se descubrió una organización criminal que, tras falsificar documentos, se apropiaba de departamentos y otros bienes de personas mayores que fallecían y no tenían herederos naturales.

En las últimas horas, por orden del juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a siete sospechosos, entre ellos una psicóloga, quien era la que se ganaba la confianza de las futuras víctimas en una clínica de Palermo.

La organización criminal, denominada la banda de la Psicóloga, fue desbaratada por personal de la División Fraudes Bancarios, dependencia del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, luego de una investigación de siete meses.

Cayó "La Banda de la Psicóloga": falsificaban documentos de jubilados fallecidos

“La banda se apropió de entre cinco y seis departamentos de personas fallecidas y que no tenían herederos. Los inmuebles, cuyo valor en total ascendía al 1.000.000 de dólares, eran administrados por la psicóloga, quien conocía a sus víctimas en una clínica de Palermo”, sostuvo a LA NACION un detective que participó de la investigación.

Según pudieron reconstruir los investigadores, la psicóloga obtenía de parte de un empleado de seguridad de una clínica de Palermo datos de personas mayores internadas.

“El vigilador, a cambio de dinero, le comentaba a la psicóloga sobre personas mayores que no recibían visitas. Después, la cabecilla de la banda se presentaba en la clínica y decía ser acompañante terapéutica de un organismo estatal y se ganaba la confianza de las futuras víctimas”, dijeron las fuentes consultadas.

La investigación comenzó hace siete meses, después de la denuncia que hicieron los representantes legales del banco que rechazó la compra de 400.000 pesos. La causa recayó en el juez Yadarola, que le encargó tareas investigativas a los detectives de la División Fraudes Bancarios.

“La tarjeta de crédito utilizada para hacer la compra era de un hombre de 90 años que había fallecido cuando estuvo internado. Pudimos contactar a una persona que lo conoció y con el que tuvo confianza, una especie de ´sobrino del corazón´. Él nos relató que su ´tío´, mientras estuvo internado, había sido manipulado por una psicóloga que se había quedado con su departamento de Caballito”, explicó un detective que participó de la investigación.

Uno de los procedimientos en un departamento de los sospechosos Policía de la Ciudad

Además de la psicóloga y el vigilador, que fue apresado en su lugar de trabajo, la Policía de la Ciudad detuvo a otros cinco sospechosos.

“Entre las personas detenidas hay una abogada y su hija. Las dos sospechosas fueron apresadas en Suipacha al 900, en Retiro. Una de se dedicaba a hacer la documentación para apropiarse de los inmuebles de las víctimas y la otra se encargaba de hacer las compras online con las tarjetas de créditos de las personas fallecidas o internadas. También se detuvo a un contador”, dijeron los investigadores consultados.

Los sospechosos detenidos iban a comenzar hoy a ser indagados por el juez Yadarola en el séptimo piso del Palacio de Tribunales, en Talcahuano 750.