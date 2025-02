Un delincuente golpeó salvajemente a una joven delante de su hijo para robarle el teléfono celular

No tuvo piedad. Un delincuente protagonizó un ataque a golpes a una mujer para robarle el teléfono celular. El violento robo ocurrió en Villa Celina, en La Matanza, delante del pequeño hijo de la víctima.

La secuencia del ataque quedó filmada por una cámara de seguridad. El delincuente arrojó al suelo a la víctima y la golpeó salvajemente.

Asalto en Villa Celina

El robo ocurrió en Aconcagua y La Quiaca, en Villa Celina, cuando Marina, de 28 años, se dirigía a una feria para vender verdura que llevaba en un changuito de supermercado, donde también iba su pequeño hijo pequeño, y fue interceptada por un solitario ladrón.

El delincuente empujó a la víctima al suelo y comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza y el cuerpo mientras le exigía su teléfono celular.

Las imágenes de las cámaras registraron cómo la mujer intentó resistirse mientras su hijo, aterrorizado, presencia la brutal agresión. Entre golpes y amenazas, el delincuente logró apoderarse del teléfono y huyó a toda velocidad, dejando a la víctima en estado de shock.

“Me estaba siguiendo, pasó y me pedía el celular. No me di cuenta. Me paré, vino y me agarró. Me empezó a golpear en la cabeza, me dio patadas. Mi hijo lloraba”, sostuvo la víctima en declaraciones al canal de noticias TN.

A pesar del temor y el dolor por los golpes recibidos, Marina logró reincorporarse y buscar ayuda. Pocos minutos después, vecinos de la zona se acercaron y la acompañaron a una comisaría a hacer la denuncia.

Los médicos que la atendieron le indicaron que sufrió lesiones en el cuello y la cabeza, aunque su estado de salud es estable.

La angustia por la inseguridad y el miedo a salir a la calle persisten. “Tengo tres hijos. Traigo verdura y vendo eso, los martes y los jueves. No tengo otra cosa. No tengo trabajo seguro”, se lamentó la víctima.

Los vecinos del barrio expresaron su indignación por el aumento de los robos en la zona y señalaron la falta de presencia policial. “La policía brilla por su ausencia. La vi, intenté ayudarla, pero ¿qué más puedo hacer?”, dijo una vecina que fue testigo del ataque. “La vamos a acompañar a la comisaría para que haga la denuncia y esto no quede así”, agregó en TN.

“No se puede vivir con este miedo constante. Necesitamos presencia policial y respuestas concretas de las autoridades”, manifestó otra residente del barrio.

LA NACION

Temas robo