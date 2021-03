Un fallo judicial le permite a Morla seguir usando la marca “Maradona”

La guerra entre los herederos de Diego Maradona y su exrepresentante, Matías Morla, no tiene tregua. El viernes pasado Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia en contra del letrado por defraudación. No solo denunciaron que el último abogado y apoderado de su padre se apropió de la marca “Maradona” de manera fraudulenta, sino que pidieron una medida cautelar para que no pueda usufructuar dicha marca, de la que es titular de manera comercial.

No es todo, también el administrador del acervo hereditario, Sebastián Baglietto, presentó un escrito, con la conformidad del resto de los abogados de los herederos, con el objetivo de impedir que Morla pueda utilizar las marcas que tiene registradas como propiedad intelectual para promocionar cualquier producto con el nombre Maradona, en el marco legal de la sucesión. Esas marcas son: Diego Armando Maradona, Maradona, El 10, La Mano de Dios, Diegol, Diego Maradona y El Diego, registradas en la Argentina y en el mundo a través de la sociedad Sattvica SA, que preside Morla.

Expresó Baglietto en su presentación judicial: “El abogado Morla, por medio de esta sociedad, hasta entonces hombre de confianza del señor Maradona, se apropió indebidamente de las marcas… La disposición, modificación y/o uso de las marcas que aquí nos ocupan por parte de Sattvica S.A. –cuyo titular es Matías Morla- pondrá irreparablemente en peligro, hará inciertos y/o defraudará los derechos patrimoniales de los legítimos herederos de Maradona, implicando un evidente perjuicio para los mismos, o cuanto menos una alta litigiosidad para recuperar sus derechos en forma total”.

Al respecto, en la instancia inicial del proceso, el juez Marcelo Gota, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal 8 no hizo lugar a la solicitud de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla continuar al frente de la titularidad de la marca Maradona: “Cabe destacar que la medida de no innovar constituye una orden judicial de no realizar actos físicos o jurídicos que alteren la situación de hecho o derecho existente al tiempo de la promoción del pleito, cuando la ejecución de tales actos pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible”, se especifica en la resolución que dictó.

Además establece que no está en discusión la titularidad de la sociedad que Diego Maradona creó en 2015 con Morla. “En tales condiciones, es menester considerar que en los presentes actuados no se halla discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas cuya reivindicación y nulidad aquí se intenta”, puede leerse.

Fallo de un juez comercial que le permite al abogado Matías Morla conservar el usufructo de la marca "Maradona" mientras se investiga la denuncia de los herederos del Diez en su contra, por presunta defraudación

El magistrado en la resolución deja en claro que no tiene competencia con relación al pleito por la titularidad de la marca, que deberá resolverse en otro juzgado. “En efecto, el cuestionamiento de la cesión efectuada en 2016 de las mismas [por la titularidad de las marcas] requiere una amplitud de debate y prueba que, sin dudas, excede el marco de la cautelar y que deberá ser dirimido oportunamente ante quien en definitiva resulte competente para ello”, especifica.

El juez Gota amplía: “Considero que el acogimiento de la medida tal como es solicitada importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado, provocando -en esta instancia del proceso- una limitación injustificada que puede ser evitada mediante el dictado de otra medida que proteja, asimismo, el derecho de la sucesión actora”.

Y concluye: “Dicho con otras palabras, la medida de no innovar solicitada es improcedente, pues importa, bajo pretexto de un procedimiento cautelar, impedir u obstaculizar a la demandada el derecho de índole constitucional de concurrir a la justicia para peticionar la defensa de los derechos que considere lesionados”.

También establece que la documentación de la sociedad Sattvica está al día y no en discusión en lo que refiere al terreno jurídico.

En el inicio de la semana deberá sortearse un juzgado en lo criminal y correccional que resulte competente para que se inicie la investigación por defraudación, administración fraudulenta y apropiación de la marca basadas en “la traición, la deslealtad, la infidelidad y el abuso de poder”, como expresaron en su escrito los representantes legales de Dalma y Gianinna Maradona.

La disputa entre las hijas de Maradona y Morla no solo se da en la Justicia, también se mantiene en redes sociales. “También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son de Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”, escribió el abogado porque ya estaba al tanto de la denuncia penal que las hijas de Diego habían presentado.

Mientras se de inicio al expediente por la denuncia de la supuesta defraudación que presentaron Dalma y Gianinna, el exrepresentante de Maradona fue notificado a través de su abogado, Mauricio D’Alessandro, de que podrá seguir haciendo uso de la marca Maradona, que comparte en un 50% con las hermanas de Diego, luego de que El Diez le firmara la cesión absoluta en 2015 y le pidiera: “Si algo me pasa a mí quiero que te hagas cargo de mis hermanas”.

Dalma no se calló y respondió a las palabras de Morla anunciando que la guerra promete continuar: “”¡Buen timing para salir de la cueva! Nos vemos en la Justicia”.

