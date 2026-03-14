Un funcionario judicial fue detenido por abusar sexualmente de una adolescente, hija de un subordinado del agresor

SANTA FE.- Una decisión de alto impacto judicial, tanto por la gravedad de los cargos y por tratarse de un funcionario público en ejercicio, derivó en la detención de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de esta provincia, imputado por abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad al momento que ocurrieron los hechos denunciados, entre 2008 y 2009.

Se trata de Leandro Benegas, el fiscal adjunto del MPA de la 4a Circunscripción Judicial, con jurisdicción en el departamento Vera, al norte de la provincia.

Fue imputado semanas atrás durante una audiencia realizada en los tribunales de aquella ciudad y la Justicia resolvió en ese momento que el acusado no permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación.

Como se explicó, los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas (entre 2008 y 2009), cuando la víctima era adolescente. Para ese entonces, Benegas ocupaba funciones como funcionario municipal de Vera, y se desempeñaba como supervisor directo del padre de la denunciante.

Por cuestiones relacionadas con su designación e investidura, el caso de Benegas pasó a ser tratado por la Legislatura provincial, como lo solicitó la jueza que ahora entienda en la causa.

Este jueves, por amplia mayoría, tras dictamen de la Comisión de Acuerdos, integrada por ocho diputados y cuatro senadores, la Asamblea Legislativa aprobó el pedido de suspensión preventiva del fiscal adjunto.

En los días previos, el imputado había señalado en declaraciones periodísticas, que “resulta imprescindible advertir sobre la gravedad institucional que implicaría adoptar una medida disciplinaria en el actual estado del proceso judicial”, mientras recordó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió apartar a la jueza Norma Senn que intervenía en la causa, al considerar que existían cuestionamientos vinculados con imparcialidad y al debido proceso.

“Esa falta de imparcialidad y afectación del debido proceso constituye un elemento central que no puede ser ignorado por el ámbito legislativo”, subrayó.

El arresto

Conocida la resolución legislativa, la Justicia ordenó hacer efectiva la detención del fiscal Benegas. La medida, según trascendió, se adoptó luego que quedara sin efecto la inmunidad de arresto que le impedía ser detenido hasta el momento.

La orden fue impartida por la jueza penal Claudia Graciela Bressán y se materializó en la noche de este viernes, en el domicilio del magistrado, en la ciudad de Vera.

A la detención se sumaron la reducción del 50% del salario y la prohibición de ingreso a todas las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En razón de atender razones lógicas de la relación de Benegas con varios de los detenidos en sede policial, la jueza resolvió que sea alojado en el Hospital de Vera, donde pasó la noche.

Pero en las primeras horas de la tarde del sábado, luego de una audiencia judicial, se dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penitenciaria N° 2, conocida como Penal de Las Flores, ubicado en el acceso norte de la capital provincial.

Mientras se realizaba la audiencia en los Tribunales de Vera, un grupo de familiares y allegados se manifestaron frente a esa dependencia para reclamar la libertad del fiscal. “Basta de denuncias falsas”, señalaron varios de los asistentes a la reunión.

Por su parte, algunos familiares de Benegas insistieron en recordar ante la prensa que el imputado necesita de cuidados específicos porque su salud sufre un progresivo deterioro.

Según dijeron, el detenido “enfrenta cáncer en un riñón “ por lo que interpretaron como “una barbaridad que lo hayan trasladado sin que le hayan dado el alta médica” en el nosocomio local.

Este hecho puede llegar a influir en las acciones que siguen, ya que los defensores del fiscal detenido realizaron una presentación para que se resuelva si tienen validez las medidas adoptadas luego que la jueza de primera instancia fuese apartada de la causa, con argumentos que se evalúan en el contexto del caso.