La secuencia, que dura poco más de un minuto, se contrapone a la mayoría de las imágenes que circularon durante las inundaciones de ayer en el conurbano bonaerense, donde se ve a vecinos ayudar a otros en situaciones extremas. En este caso, lo que registró un joven con su celular, fue un momento de salvajismo de un hombre que llevó colgada del capot de su auto a una mujer que le pidió que no circulara por una calle anegada.

En el video, que se volvió viral en las últimas horas, se observa a Mariel, una vecina de Gerli, en el partido de Avellaneda, que se acerca hasta un auto blanco que está en el cruce de Sánchez de Bustamante y República del Líbano. Allí, bajo el diluvio, le pide que transite por la cuadra en la que está su casa para evitar que el agua ingrese a las viviendas y provoque aún más daños.

Sin embargo, su pedido no fue escuchado y como la mujer interrumpía el paso del vehículo, el conductor decidió avanzar y la llevó sobre el capot a toda velocidad por más de 100 metros.

En una entrevista con El trece, la mujer contó: “ Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó ”.

Según la víctima, el temerario accionar no le provocó lesiones, más allá del susto que se quedó grabado en sus desesperados gritos. “Solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”, aseguró.

Un adolescente en estado crítico luego de tocar un poste de luz

Otra de las imágenes del temporal que impactaron fue la de un adolescente de 14 años que se electrocutó ayer por la tarde en Valentín Alsina, partido de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. El menor se encuentra internado en estado muy grave.

El chico se encontraba junto a uno de sus hermanos en la vereda totalmente inundada cuando decidió adentrarse en la calle, mientras las dos personas que estaban junto a él prefirieron seguir por la vereda. El adolescente siguió y llegó hasta un poste de luz. Al tocarlo recibió una potente descarga eléctrica que lo desplomó sobre el agua.

“Cuando abrí la puerta de casa el nene estaba tirado sin respirar. Lo primero que hice fue hacerle las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”, relató Rodrigo, uno de los vecinos que asistió a la víctima. “La mamá se le tiraba encima llorando y yo le pedía que se apartara para darle aire”, recordó.

El hombre, que fue policía, hizo la misma maniobra de reanimación junto a otro vecino hasta que llegó la ambulancia. “Parecía que respiraba, pero no sé si era por el estímulo que le hacía o si el nene estaba bien”, explicó.

Rodrigo estaba trabajando desde su casa cuando unos gritos de ayuda lo pusieron en alerta. “¡No respira! ¡Por favor, ayúdenme!”, vociferaba un niño. El pedido de auxilio era del hermano de la víctima que, junto a su madre pedían ayuda. La familia caminaba por una vereda totalmente inundada cuando el adolescente decidió adentrarse en la calle, que también estaba bajo el agua. El joven siguió caminando y llegó hasta un poste de luz. Al apenas tocarlo recibió una potente descarga eléctrica que lo desplomó enseguida.

“El hermano lloraba diciendo que había tocado el palo y se quedó pegado”, recordó Rodrigo. El joven no paraba de llorar. Cuando arribó la ambulancia, el vecino levantó la cabeza de la víctima para que el oleaje no le ingresara en la boca. Finalmente, los médicos se llevaron al menor junto a su madre. “Nos enteramos en un grupo de vecinos que está en estado crítico, grave”, dijo el expolicía, que valoró la rapidez con la que llegaron a asistir tanto la ambulancia como los bomberos voluntarios en un contexto donde las calles del barrio se encontraban muy anegadas.

