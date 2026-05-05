Detuvieron a una madre que grabó a su bebé jugando con un arma en La Plata: “¿Es para los giles?”
La Policía investigó el caso tras la difusión de las imágenes en internet; tras una serie de allanamientos, se secuestró drogas, municiones y se detuvo a tres
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Un video difundido en redes sociales en el que se veía a un bebé manipulando un arma junto a su madre derivó en un allanamiento en la ciudad de La Plata. El operativo policial terminó con tres personas detenidas y el secuestro de drogas, municiones y un revólver ilegal.
El caso se originó a partir de la viralización de las imágenes en internet. Allí se observa a una mujer junto a un niño sentado en una sillita para bebé, con un chupete colgado del cuello. La escena parecería normal, si no fuera porque el pequeño manipulaba un revólver. De fondo, se escucha a la madre alentarlo: “¿Es para los giles?”.
La viralización del video generó repudio entre miles de usuarios en redes sociales y llegó a la Justicia, que ordenó la identificación de los protagonistas para ubicar a la principal sospechosa.
La mujer fue identificada como una joven de 24 años conocida como “La Tumba”. Con esos datos, se ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de 116 entre 515 y 516, en el barrio El Mercadito, según consignó el medio local 0221.
Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a la mujer y a otras dos personas, de 35 y 39 años. En el lugar también incautaron un revólver negro -que no contaba con numeración visible y tenía tres municiones colocadas-, municiones calibre 32 y una réplica de arma de fuego.
Además, se secuestraron 297 gramos de marihuana y 2,5 gramos de clorhidrato de cocaína divididos en nueve envoltorios diferentes. De acuerdo con lo informado por 0221, los test realizados sobre las sustancias arrojaron resultados positivos.
La causa quedó en manos de las Unidades Funcionales de Instrucción N° 17 y N° 18 de La Plata. Por otra parte, intervino el Servicio de Niñez y Adolescencia, que prevé realizar una entrevista con la madre del menor involucrado.
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