Un hombre de 75 años mató a un ladrón que había entrado a su casa en Moreno. La entradera ocurrió ayer en una vivienda situada sobre la calle 12 de Octubre al 5000, en el partido bonaerense de Moreno.

Según fuentes policiales, el hombre se encontraba durmiendo cuando escuchó ruidos extraños, tomó su arma, de la que era legítimo usuario, y se encontró con un intruso dentro de la propiedad.

El propietario, identificado como Antonio E, de 75 años, disparó dos veces contra el agresor. Uno de los proyectiles impactó en el brazo del atacante y el otro en el abdomen. El herido cayó al suelo y murió poco después.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría 1ª de Moreno se presentó en el lugar y ordenó el traslado del cuerpo a un hospital de la zona.

La pistola utilizada fue secuestrada por las autoridades, aunque el dueño de la vivienda figura como legítimo usuario de arma de fuego, según consta en el acta policial.

El fallecido fue identificado como Fernando Vega, de 40 años. Al momento del ingreso a la vivienda tenía puestos guantes de látex y había forzado una puerta trasera. Contaba con antecedentes penales por amenazas, robo calificado, privación de la libertad y tentativa de evasión.

Por el momento, el dueño de casa no fue demorado, pero no enfrenta cargos judiciales.