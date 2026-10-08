Un hombre golpeó a un policía en una estación de subte en Caballito y fue detenido

Un hombre fue detenido este jueves tras golpear a un policía en una estación de subte de Caballito. El agresor de 44 años se encontraba visiblemente alterado y tuvo que recibir atención psiquiátrica.

Ocurrió esta mañana, cuando un hombre buscó entrar a la estación Primera Junta del Subte A por la puerta de emergencia, que solo puede ser usada para salir de las inmediaciones y no para ingresar. Según se observa en las imágenes de seguridad, intentó avanzar pese a las indicaciones del personal presente en el lugar.

El agresor fue rápidamente frenado por un efectivo de la Policía de la Ciudad, que estaba cumpliendo su servicio y le indicó que, de querer tomar el subte, debía ingresar por el molinete y pagar el boleto.

Un hombre golpeó a un policía en una estación de subte de Caballito

Una de las cámaras de seguridad registró el momento del altercado. El hombre pasó la puerta con una extraña vestimenta, que incluía un sombrero naranja fluorescente. El policía se encontró con él enseguida y posicionó sus dos manos en los brazos del hombre, algo que lo molestó notablemente. Pocos segundos después, el agresor empezó a levantar sus brazos para zafarse del agarre del agente.

Finalmente, tras un intenso forcejeo, el hombre levantó una de sus manos y le pegó una piña al policía en la cara. Luego, le pegó otra, a gran velocidad. El forcejeo continuó por varios minutos, mientras varios civiles observaban la escena con desconcierto.

El hombre de 44 años tenía seis antecedentes

Inicialmente nadie se involucró en la pelea: la gente siguió pasando por los molinetes que estaban detrás e ingresando para tomar el subte. Algunos pasajeros incluso se detenían por algunos segundos para mirar lo que estaba ocurriendo antes de continuar su recorrido habitual.

Tras el forcejeo y varios golpes, el policía logró reducir al agresor en el suelo, ponerlo boca abajo y colocarle las esposas con ayuda de un pasajero. Ese mismo hombre se quedó al lado del policía con la intención de asistirlo mientras colocaba las esposas y controlaba la situación hasta que el procedimiento quedó completado.

El momento de la detención

El agresor fue detenido y atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), ya que se encontraba visiblemente alterado. Posteriormente fue derivado al sector de psiquiatría.

Cuando la Policía chequeó sus antecedentes, descubrió que el agresor tenía seis antecedentes -entre 2019 y 2021- por atentado y resistencia a la autoridad, desobediencias y violencia familiar. Además, al momento de su detención, se le incautó una bolsa de marihuana que tenía en su posesión.