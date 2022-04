Un joven borracho entró a una concesionaria, robó un auto y lo chocó a las pocas cuadras

Un joven en evidente estado de ebriedad ingresó a una concesionaria en la ciudad pampeana de Santa Rosa, sustrajo un vehículo 0 km del lugar y terminó chocándolo contra un poste de telecomunicaciones a solo cinco cuadras desde donde había salido. El robo no duró más que 34 segundos.

El robo quedó plasmado en la cámara de seguridad interna que tiene el local, ubicado en la avenida Spinetto. El hombre borracho, de 22 años, entró ayer por la madrugada al comercio luego de romper una de las ventanas de vidrio. Se dirigió a un auto rojo que estaba estacionado e ingresó por la puerta del acompañante. Según contó el dueño de la concesionaria, el joven ya había intentado robar otros autos, pero que estaban estacionados fuera del local, segundos antes.

Entró borracho a una concesionaria, se robó un auto y lo chocó

Atravesó las puertas de vidrio

Una vez dentro del coche, puso en marcha el vehículo y lo aceleró contra el portón. Como el primer intento de escape fue frustrado, el delincuente dio marcha atrás y arremetió con mayor velocidad contra las puertas de vidrio del acceso, que esta vez sí se abrieron por la violencia del impacto.

La filmación alcanzó a grabar el sonido del motor del auto que aceleraba por la calle González. Segundos después, en la intersección de las calles Diego González y Rogers de la ciudad de Santa Rosa, el ladrón chocaría de lleno con un poste de cables de telefonía, impacto que destrozó el vehículo robado.

Así quedó el auto luego del choque en Santa Rosa Twitter

El responsable, que no sufrió lesiones de gravedad, fue trasladado al Hospital Lucio Molas. Los resultados del test de alcoholemia arrojaron que tenía 2.48 de alcohol en sangre. La Justicia dispuso que el ladrón quede detenido.

El dueño de la concesionaria, Francisco Bertello, dijo, en declaraciones a TN: “Me desperté para ver la hora y tenía muchos mensajes, muchas llamadas. Eras las 6 de la mañana. Cuando vi todo eso, empecé a llamar y me dijeron que habían entrado a robar. Nunca me imaginé la gravedad y la maldad con la que lo hizo”.

“Era el único coche con las llaves puestas”, explicó Bertello e indicó que el coche tiene un valor de 3,1 millones de pesos y que no estaba asegurado porque aún no tenía patente. “Acabo de perder esa plata solo del auto más el resto de los daños”, dijo el vendedor, aunque se alivió de que el delincuente no atropellara a nadie en su accionar. “Creo que fue una desgracia porque si se hubiese llevado alguna vida ahí hubiese sido con más gravedad. Me hizo un daño económico y psicológico, porque yo abrí hace 18 meses, y me va a costar” reflexionó.