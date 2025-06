Un joven de 17 años fue internado en terapia intensiva luego de una pelea a la salida de un boliche

Un adolescente de 17 años se encuentra internado en terapia intensiva con un traumatismo de cráneo, tras haber resultado herido en una pelea ocurrida a la salida de un boliche. Por el hecho, hay tres personas detenidas y un menor fue aprehendido.

El hecho ocurrió este lunes, pasadas las 6.10, en la intersección de la avenida Roca y Tres Arroyos, en la ciudad de General Roca, Río Negro.

Según las primeras versiones, se desató una riña afuera del local bailable y la víctima fue golpeada en la cabeza, por lo que la trasladaron de forma inmediata a un hospital de la zona.

Allí, los médicos informaron que el adolescente se encuentra en grave estado , producto del traumatismo craneano. Según consignó el medio local Río Negro se está evaluando la posibilidad de someterlo a una intervención quirúrgica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Verónica Villarruel, quien intenta establecer como comenzó la pelea y la responsabilidad en el golpe en la cabeza que dejó al joven en terapia intensiva.

Por el momento hay tres detenidos, mayores de edad, mientras que un menor fue aprehendido.

Otro hecho en La Plata

En la madrugada del sábado, un joven identificado como José, de 24 años, fue atacado por una patota de al menos 14 personas en Diagonal 74, entre 10 y 48, de La Plata. La víctima terminó en el piso, inconsciente, y fue trasladada al hospital Rossi de esa ciudad, de donde fue dado de alta tras haber permanecido en observación.

Su madre, Mari, declaró a El Día: “Cuando me llamaron para avisarme que mi hijo estaba en el hospital se me vino el mundo abajo, pensé lo peor. Mientras iba a verlo lloraba y pensaba que no quería que mi hijo sea otro caso Fernando Báez Sosa”.

La mujer explicó que su hijo, esa noche, había salido con unos amigos cuando fue rodeado y golpeado a trompadas y patadas, sin posibilidad de defenderse, al tiempo que algunos de los agresores le robaron sus pertenencias.

Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM), la policía detuvo a 14 jóvenes que, en un principio, se sospechó que podían haber estado implicados en el hecho. Entre ellos había 10 menores.

Según informó el mencionado medio, los menores fueron demorados y puestos a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que ya los entregó a sus padres.

“Fueron liberados porque si bien estaban en el tumulto, no le habían pegado”, informaron voceros que agregaron que sus vestimentas no eran coincidentes con las que aparecían descriptas en el informe policial.

Por su parte, los cuatro detenidos restantes, de entre 18 y 19 años, permanecen detenidos en la causa caratulada como “robo doblemente agravado en grado de tentativa por intervenir un menor y su comisión en poblado y en banda”. Interviene en esta causa el fiscal Martín Almirón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8, y el Juzgado de Garantías N°1.