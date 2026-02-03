Ataque en patota: un joven fue golpeado y arrojado a una zanja por varios agresores al salir de un boliche

El jueves 29 de enero por la madrugada, Patricio Ledezma, de 19 años, fue atacado en patota por veinte jóvenes a la salida de un boliche en Tafí del Valle, Tucumán. La fiscalía informó que se detuvo a dos de los agresores.

Ledezma junto con cuatro amigos, asistió esa noche al club nocturno “La Cañada”. A las 2, mientras estaban bailando, tres jóvenes se les acercaron preguntando por un conocido en común. La conversión de volvió violenta y Ledesma y sus amigos fueron agredidos. Los atacantes fueron expulsados del boliche por los guardias del lugar.

Boliche "La Cañada", donde Ledezma asistió con sus amigos

Más tarde, a 5, Ledezma salió del boliche junto con uno de los amigos, dispuestos a volver a casa. En ese momento fueron interceptados por los tres jóvenes con los que habían discutido previamente. Los habían estado esperando junto a otros dos. Los cinco comenzaron a perseguir a los dos chicos. Esa situación recuerda el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa.

Mientras escapaban, Ledezma observó cómo sus perseguidores eran cada vez más. Uno de los agresores alcanzó a asestarle una patada y consiguió derribarle.

Ledezma, acorralado y sin poder moverse, fue víctima de un feroz ataque por parte de la patota que lo perseguía. Fue arrojado a una zanja. El revuelo generado por la gente que presenció la paliza generó que los agresores se detuvieran y se dieran a la fuga.

Los amigos de Ledezma lo llevaron al hospital de Tafí del Valle. No perdió la conciencia y permaneció en observación 15 horas en la guardia del hospital. Sus familiares aseguraron que el joven sufre ataques de pánico como secuela del ataque.

Captura del video de Patricio Ledezma subido a sus redes sociales

El abogado de la víctima, José María Molina, informó a LA NACION que este sufrió una hemorragia en un ojo, la pérdida de piezas dentales, heridas cortantes en la espalda, heridas internas y hematomas varios. También, como consecuencia de los golpes, le dislocaron los dos hombros.

Una vez regresado a su casa, Ledezma publicó un video en sus redes sociales mostrando las heridas que le causaron. “Piensan que por andar en patota pueden venir a hacer esto. Tengo un hematoma, una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda (de los golpes), tengo todo pinchado porque me pusieron mil sueros”.

“Para vos que te hacés el piola queriendo pelear, a vos te lo digo, le podés arruinar la vida a una persona, podés matar a alguien”, sentenció el joven.

INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA

La madre de Patricio Ledezma realizó la denuncia la mañana misma del incidente. En la misma, detalló que, además de pegarle a su hijo, los agresores grabaron la paliza con celulares.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas, quien solicitó acceso a las cámaras de la zona para identificar a los agresores. En los próximos días se llevarán a cabo varios allanamientos para dar con el resto de los implicados.

Por el momento hay dos jóvenes detenidos y acusados de participar en la golpiza. Fueron identificados por fuentes policiales como Máximo César Carreras, de 19 años, estudiante con domicilio en el barrio Las Rosas de Concepción y Santiago Bagne, de 18 años, domiciliado en el centro de la “Perla del Sur”.

El arresto de uno de los sospechosos

Sobre el caso de Patricio, el jefe de policía de Tucumán, Joaquín Girvau, fue contundente: “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La policía va a dar una respuesta concreta”.

El jefe de la policía tucumana, Joaquín Girvau, en consulta por el estado de la investigación

Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, condenó la violencia impartida por la patota. “Estas veinte personas que han atacado en manada a este pobre joven, realmente son cobardes. Yo diría que casi se convierten en asesinos”, manifestó el gobernador.

COMUNICADO OFICIAL DE CLUB DE RUGBY

Como parte de una ola de indignación frente al hecho de violencia y la circulación de videos en redes sociales, muchos dijeron reconocer en los agresores a jugadores de rugby de clubes de la provincia y apuntaron contra las instituciones donde presuntamente asisten varios de los implicados.

El club Huirapuca A.C. de la localidad de Concepción, al sur de la provincia, fue uno de los apuntados. Ante ante la circulación de versiones que relacionaban al club con los agresores, el club realizó un comunicado: “informamos que hasta el momento no contamos con información oficial suficiente que permita determinar con precisión lo sucedido ni identificar a las personas intervinientes, por lo que consideramos irresponsable emitir acusaciones o conclusiones sin evidencias”.

Comunicado del Club Huirapuca

Sin embargo, la institución se puso a disposición de la Justicia “para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y, en caso de comprobarse que los involucrados fueran jugadores del Club, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme a los reglamentos vigentes”.