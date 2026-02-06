Violencia: La defensa de los dos detenidos por un ataque en patota buscan apelar la prisión preventiva

Santiago Bagne, de 18 años, y César Máximo Carreras, de 19, fueron acusados por el ataque en patota a Patricio Ledezma el 29 de enero, a la salida de un boliche en Tafí del Valle. El miércoles se llevó a cabo la primera audiencia formal y se dictó la prisión preventiva por treinta días para los jóvenes. La causa por la que están acusados lleva la carátula de lesiones graves y lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de autores. Mañana se realizará una audiencia en la que las defensas de los detenidos buscarán apelar la medida de privación de la libertad.

El ataque a la salida del boliche en Tafí del Valle

Los familiares de los detenidos aseguran que los detenidos no participaron de la gresca, Según la madre de Bagne, Marisa Gómez, su hijo y Carreras no eran amigos ni compañeros, por lo que no podrían haber planeado agresión alguna. “Hay capturas de un chat de Instagram donde Máximo le pide a Santiago su teléfono, eso debería probar que no se conocían”.

En la denuncia realizada por la madre de Ledezma, ella identificó a Bagne y a Carreras como dos de los agresores. En diálogo con LA NACION, Gómez contó que, durante la audiencia, la denunciante indicó que los nombres de los acusados llegaron a sus oídos por uno de los amigos de su hijo.

La mujer mencionó que su hijo también conoció a Patricio Ledezma en esa fila. “Se pusieron a hablar de música y se intercambiaron el Instagram”.

Boliche La Kañada, donde Ledezma asistió con sus amigos

El abogado de Bagne, Macario Santamarina, declaró que los testigos no lo pueden identificar como golpeador “porque no lo vieron golpeando”.

“Como de la fiscalía no tienen pruebas de que haya golpeado, han inventado que ha formado un cerco humano alrededor de este chico para permitir que lo golpeen. El cerco humano no se ve en ningún video y no hay ningún testigo que lo diga” denunció ante medios provinciales.

En un video difundido por amigos de Bagne, a este se lo ve de espaldas arrastrando a otro joven lejos del conflicto. “Santiago fue detenido porque se lo ve en un video separando a alguien”, contó Gómez.

Para la fiscalía, en cambio, las sospechas en este momento de la investigación permiten sostener la acusación del ataque en patota del que fueron imputados los dos detenidos con prisión preventiva.

Video publicado por amigos de Bagne reconstruyendo su participación en la pelea a la salida de La Kañada

El hecho por el que detuvieron a Bagne tomó repercusión mediática a nivel nacional por sus similitudes con el caso de Fernando Báez Sosa, dado que para la fiscalía se trata de un ataque en patota originado por alguna discusión dentro del boliche.

“A mí me preocupa mucho la permeabilidad del discurso público a los funcionarios judiciales, que deberían trabajar con otra lógica. Han extrapolado la condena de los chicos en Báez Sosa y la han llevado a estos chicos que entraron como golpeadores y fueron llevados a Benjamín Paz”, expresó el abogado Santamarina sobre la vinculación entre los dos casos.

“Montaron un enorme operativo para trasladarlos. La gente en la calle les gritaba cosas al pasar. ‘Asesinos’ les decían. Se armó todo un revuelo innecesario”, dijo la madre de Bagne.

Personal de las fuerzas de seguridad en la entrada de la casa de Santiago Bagne, el martes por la mañana

El jueves por la tarde, amigos y familiares de Bagne y Carreras realizaron una marcha en Concepción para pedir la libertad de los jóvenes detenidos.

Marcha pidiendo justicia para Bagne y Carreras

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, estuvo presente en la marcha. “A nuestra gente no le gusta la injusticia ni las decisiones apresuradas sin pruebas. La medida cautelar se aplica cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Acá se trata de dos jóvenes que se entregaron a la Justicia, lo cual hace innecesaria esta medida extrema”, afirmó.

El intendente por la UCR se refirió al involucramiento del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en la detención de los jóvenes. “Salió en los medios el gobernador diciendo que eran patoteros, delincuentes y que iban a ir a Benjamín Paz. ¿Y qué pasó? Lo que dijo el señor gobernador. Evidentemente condicionó a ese juez”.

Mañana se realizará una audiencia en las defensas presentarán sus descargos para intentar revertir la situación de los detenidos.