Un joven denunció un ataque homofóbico en un boliche de Costanera Norte

Un joven denunció ayer que fue víctima de un ataque homofóbico ocurrido el lunes a la noche cuando fue sacado de un boliche de forma violenta y golpeado frente en la zona de Punta Carrasco, en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires. Daniel Callejas expuso en redes sociales el maltrato y aseguró que mientras era golpeado le gritaron “te vamos a matar puto de mierda”. También pidió a las autoridades “que se tomen las medidas correspondientes” porque, según él, “esto pasa todos los días”.

“Hola, mi nombre es Daniel Callejas, hablo con miedo, pero hablo porque muchas personas de mi comunidad por actos homofóbicos y de violencia como el que yo viví no están entre nosotros. Por eso siento la responsabilidad de no quedarme callado”. Así comenzó el mensaje que el joven dejó en Instagram, donde se lo ve con marcas de golpes en su frente y nariz.

El chico dijo que fue expulsado de un boliche de forma forzosa: “Me sacaron violentamente del VIP agarrándome de las muñecas. A lo que yo les pedí un montón de veces que me soltaran, que yo podía caminar solo”. Según contó, cuando preguntó el motivo por el cual lo sacaron le argumentaron: “Algunos clientes se habían quejado de la forma en que yo bailaba”.

Luego Callejas explicó que lo llevaron hasta la calle y él pidió que lo dejaran nuevamente ingresar porque sus documentos y riñoneras estaban adentro, a lo que según cuenta fue ignorado por los guardias.

Mientras estaba en la calle frente al bailable, el joven relató que llegó un chico a hablarle: “En un momento se fue, acto seguido llegaron dos chicos más que me empezaron a decir ‘puto de mierda, te vamos a matar’. Yo pensé que iban a matarme, porque me empezaron a pegar tan fuerte en la cara que quedé inconsciente”.

Y continuó: “Luego no se qué pasó, no se cuantas veces me golpearon ni que hicieron, porque cuando me desperté, estaba entre los autos tirado en el piso, me di cuenta que estaba lleno de sangre, intenté hacer presión para detener la hemorragia y caminé unos metros hasta donde estaban las personas de seguridad (del boliche)”. Y agregó: “Les pedí ayuda, porque se supone que en el lugar tenía que haber un médico, no me dieron asistencia médica ni llamaron a la ambulancia, me ignoraron y me trataron de loco. Por todo ese tiempo que necesité asistencia médica y que me habían robado y ellos no hicieron nada”.

El joven aclaró que una chica le vino a ofrecer ayuda: “Gracias a ella, logré ubicar una amiga dentro del boliche, ella es la que me llevó al hospital para que me suturen la cara”.

Callejas también pidió en sus redes que “se tomen las medidas correspondientes con no solo este ataque, porque esto pasa todos los días” y dijo: “La violencia que vivimos las personas LGBT es sistémica, está en todos lados”

El joven afirmó que no fue la primera vez que resultó víctima de un ataque: “Me pasó hace un año y medio atrás con mi ex novio, con la diferencia de que en ese momento no denuncié, pero ahora no me quiero quedar callado, así sea con miedo lo voy a hacer para que la gente sepa lo que pasa, porque es una posibilidad constante de peligro en cualquier lugar que te encontrés” y exclamó: “Basta de violencia, basta de homofobia, somos todos seres humanos”.

El mes pasado, desconocidos incendiaron la puerta del café LGBT Maricafé en Palermo. Las cámaras de seguridad del lugar captaron cómo dos hombres desataron las llamas, observaron por unos segundos y se retiraron. El dueño del local, Pablo Terrera, realizó la denuncia policial y pidió la intervención de la Defensoría LGBT.