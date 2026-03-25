Un kiosquero se defendió de un robo y le disparó al delincuente en la cara: “Era él o yo”

Un kiosquero de Alta Gracia, Córdoba, se defendió durante un violento robo en la madrugada de este domingo y baleó en la cara al ladrón que quiso asaltarlo. El comerciante, identificado como Nicolás, había inaugurado el negocio pocas semanas atrás y relató que fue apuñalado en el episodio, aunque se encuentra fuera de peligro.

Según indicó al medio local Noticiero Doce, el hombre estaba en el local junto con su pareja, cuando, alrededor de las 4 de la mañana, un delincuente ingresó y lo llevó hasta la caja para retirar el dinero que tenía. Acto seguido, lo amenazó con un objeto punzante y le dio una apuñalada.

"Él exigía la plata, directamente fue a buscarme a mí, me levantó del brazo. Fueron 15 segundos. Tenía un objeto punzante, tardó un segundo en sacarlo y me apuñaló. Me decía ‘dame la plata’. Le insistí varias veces que no tenía y que se fuera“, contó la víctima.

En ese momento, el kiosquero sacó una pistola Bersa 380 y le disparó por temor a perder la vida. “Sentí miedo. Era él o yo”, remarcó y continuó: “Tengo tres hijos y mi mujer”.

“Fue una situación fea que no se la deseo a nadie. Uno lo único que hace es trabajar. Estaba trabajando mi mujer y yo la vine a buscar, y justo entra el muchacho. Estoy mal, pero tranquilo por cómo actué. Somos trabajadores, abrimos hace poco. De todo corazón espero que el chico esté bien”, aseguró más tarde.

Después de la respuesta del comerciante, el asaltante se tomó el rostro y se fue corriendo. Luego, Nicolás y su pareja salieron a la calle a tocar la alerta de la Seguridad Ciudadana, que funciona a unos metros del local. “Había sangre desde adentro del local hasta la esquina del Sierras Hotel”, contó. Por su parte, los miembros del domo captaron al delincuente en una bicicleta.

El delincuente quedó internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba -pero también detenido-, mientras que el comerciante no fue imputado y su defensa alega que actuó en legítima defensa. La determinación la tomó la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello.

Tras el dramático robo, comerciantes vecinos del kiosquero se solidarizaron con Nicolás y denunciaron que en esa zona están “expuestos” porque se encuentran en un sector con “poca luz”.