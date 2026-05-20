Un ladrón robó un auto en el que dormía una niña de 4 años y lo dejó abandonado en la zona norte de la ciudad de Córdoba
El delincuente huyó antes de que la policía lo detuviera; la menor está sana y salva
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Momentos de extrema tensión se vivieron en el barrio Panamericano, de Córdoba, luego de que un delincuente robara un auto sin advertir que en el asiento trasero dormía una niña de 4 años.
Ocurrió anoche, a las 21, sobre la calle Mosconi al 400, cuando el propietario de un Volkswagen Up bajó del vehículo para descargar mercadería en un comercio de la zona.
Según indicaron fuentes policiales, el hombre dejó el auto estacionado con la llave puesta, mientras su hija permanecía dormida en el interior.
Al regresar, descubrió que le habían robado el auto y alertó de inmediato a la policía, que implementó un amplio despliegue en distintos sectores del barrio.
Los efectivos montaron un operativo cerrojo y comenzaron la búsqueda del rodado, que finalmente fue localizado pocos minutos después en la intersección de las calles Mariano Fragueiro y Mosconi, a seis cuadras del lugar del robo.
En el auto fue encontrada la niña, que se hallaba en perfecto estado de salud, a pesar del dramático episodio del que fue protagonista sin saberlo.
De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, el ladrón habría abandonado el vehículo tras advertir la presencia policial y huyó a la carrera por Mosconi para evitar ser detenido.
Luego de recuperar el auto y asistir a la menor, los efectivos remitieron las actuaciones a la Unidad Judicial N°16, que quedó a cargo de la investigación para intentar identificar y hallar al autor del robo, que sigue prófugo.
En paralelo, los investigadores trabajan con los registros de cámaras de seguridad y con testimonios de vecinos para reconstruir el recorrido del sospechoso y determinar cómo se produjo la sustracción del vehículo en plena vía pública.
Del procedimiento participaron efectivos policiales del Distrito 7, encabezados por el comisario inspector Diego Scodelaro, quien supervisó el operativo desplegado tras el llamado de emergencia al 911.
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