Un ladrón se subió encima de un auto en Parque Chacabuco e hizo palanca para abrir la puerta a la fuerza: la maniobra quedó grabada

Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad del barrio de Parque Chacabuco cuando, en plena luz del día, hacía palanca con su pie para abrir la puerta de un auto estacionado. Tras dejarla doblada, y como no pudo conseguir su cometido, se dirigió a otro vehículo al que le robó la batería. Según los vecinos, el delincuente había sido arrestado días atrás por otro incidente y liberado a las 24 horas.

El hecho ocurrió el martes de la semana pasada a las 8 de la mañana. En la imagen de la cámara de seguridad se ve cómo el hombre hace palanca con su pie en la puerta del conductor y mete el brazo como para alcanzar algo. Luego de varios intentos, se retira.

“Cuando vi la puerta así de doblada pensé que era un choque más, pero cuando fui a pedir las imágenes a un vecino, me di cuenta de lo que había pasado. El tipo quería alcanzar la palanca del capot para robar la batería, es lo que hacen ahora”, dijo ayer Hugo, el damnificado, a Telenueve.

Parque Chacabuco: le dobló la puerta para robarle el auto a plena luz del día

Además, contó que desde la Policía le dijeron que el delincuente “había estado detenido días atrás por robar un auto” y que a las 24 horas “ya lo habían soltado” por pedido de la Justicia.

Después de intentar abrir el auto, Hugo contó que el hombre logró robarle una batería a una camioneta que se encontraba en la esquina. “No hay solución. Cuando ven las luces de la Policía se meten en los tachos de basura. Ahí encontré pinzas y otras herramientas que usan para abrir los autos”, detalló.

Por último, Hugo lamentó que este tipo de siniestros no sean cubiertos por el seguro del automotor. “No me reconocen el daño, aunque la puerta me quedó partida, está toda doblada”, se quejó.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron a LA NACION que la denuncia se realizó esta semana cuando el damnificado reportó que el lunes 8, el mismo hombre, intentó robar nuevamente su auto según pudo volver a ver en las cámaras de seguridad de su vecino.