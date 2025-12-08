Todo sucedió en Morón anteayer. Primero, a las 10, el oficial de la Policía de la Ciudad Carlos Peloso, de 36 años, atropelló a un motociclista. No se quedó para asistirlo. Se dio a la fuga. Casi cinco horas después, cuando se presentó en una comisaría, fue reconocido por los familiares de la víctima. Al ser increpado, intentó escapar. En la huida, sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. Efectuó seis tiros y mató a un joven, primo del hombre que había sido atropellado. Dos niños que jugaban en el lugar salvaron su vida de milagro.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes policiales y de la Municipalidad de Morón. “Es un desastre. Lo dejó tirado como un perro. Huyó. No llamó ni a la ambulancia ni a la policía”, dijo Sabrina, la mujer de José Luis Zárate, el hombre atropellado por Peloso.

Un policía atropelló a un motociclista en Morón y huyó: cuando se fue a entregar mató a un primo de la víctima

Zárate había salido de su casa a dar una vuelta con su moto. “Ahora vengo”, le dijo a su mujer. Pero no regresó. Había sido atropellado a tres cuadras. Sabrina se enteró por unos vecinos que le avisaron.

“El policía se excusa con que iba a llevar a su hijo al médico. Pero eso no es excusa para nada”, dijo Sabrina al canal de noticias LN+.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente, Peloso conducía una Renault Sandero y en Los Criollos y Carapachay, en Morón Sur, chocó contra la moto en la que circulaba Zárate.

Peloso se fue de la escena sin socorrer a la víctima, que fue trasladada al Hospital de Morón por su familia. Ahora está internado en Hospital Posadas en terapia intensiva.

El automóvil del oficial de la Policía de la Ciudad captado por cámaras de seguridad de la Municipalidad de Morón Municipalidad de Morón

A partir de las filmaciones de cámaras de seguridad de vecinos de la zona, la familia de la víctima obtuvo las imágenes del automóvil que protagonizó el choque y se lo informó a personal de la comisaría 4a. de Morón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

A las 16.45, Peloso se presentó en la seccional policial para ponerse a disposición de la Justicia. “Llegó a pie, sin el vehículo. Al ser informada, la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la investigación, ordena que personal policial acompañe a Peloso a secuestrar el vehículo para realizar el peritaje correspondiente”, dijeron fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Morón.

Cuando Peloso, escoltado por un patrullero, llegaba con su vehículo a la comisaría, fue reconocido por los familiares y amigos de Zárate.

“Empiezan a gritarle y a increparlo. Peloso nunca descendió del auto y decidió acelerar para escapar”, dijeron las fuentes consultadas.

Después de diez cuadras, en Grito de Alcorta y Chile, familiares de Zárate, que siguieron a Peloso en un auto y en una moto, lograron interceptar el vehículo.

“Empiezan a insultarlo y patearle el auto. Peloso, en ese momento, sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. Juan Manuel De Vita, de 19 años, fue herido de muerte. La víctima era primo de Zárate”, sostuvieron los informantes.

Finalmente, personal de la policía bonaerense persiguió a Peloso y lo detuvo en la zona céntrica de Morón.

Una cámara de seguridad filmó parte del ataque a tiros protagonizado por Peloso. Si bien no se ve cómo dispara, sí se observa como De Vita sale corriendo.

En la filmación se escuchan gritos y el sonido de los disparos. También se observa como dos niños que estaban el lugar salvaron su vida de milagro porque comenzaron a correr para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

“Desde primer momento estamos en contacto con los familiares de Zárate y de De Vita. Vamos a acompañar a las familias en todo lo que necesiten. Vamos a involucrarnos en el reproche penal de este delincuente que en todo momento demostró, en dos ocasiones, un amplio desprecio por la vida y la seguridad de los moronenses, con el agravante de ser personal policial”, dijo a LA NACION el secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso.

Peloso, hasta su detención, cumplía funciones en la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad, con jurisdicción en el barrio de Liniers.

“El oficial está detenido y a disposición de la Justicia que investiga el hecho. Hasta que se resuelva su situación procesal, el oficial fue separado de la fuerza por la Oficina de Asuntos Internos”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.

Según fuentes judiciales, Peloso se negó a declarar cuando fue indagado ayer por la fiscal Courtade. Continuará detenido.