Un profesor de Agostina reveló uno de los sueños que la adolescente había plasmado en una tarea

Ramiro, profesor de Música de Agostina Vega, reveló uno de los sueños que la adolescente había plasmado en una tarea escolar durante el inicio del ciclo lectivo. La ficha que la joven había completado con gustos e intereses durante la primera clase del año destacaba por un sueño en específico: convertirse en psicóloga.

En la hoja que lleva el título “Guía personal”, y cuya foto fue compartida por el docente en Instagram y luego recogida por La Voz del Interior, Agostina empieza por poner su nombre completo y edad. Luego escribe sobre su color y comida favorita -celeste y asado, respectivamente-. En otro pasaje del trabajo, destaca su gusto por los cuentos, aclara que “escucha de todo” en cuanto a música refiere y que prefiere las películas de amor u animadas.

Respecto de sus hobbies, menciona el “hacer pestañas” como uno de sus preferidos. Agostina asegura que le agradaba asistir al colegio, y más aún tener recreo. Sobre el final de la breve guía, la adolescente de 14 años responde quizás a las dos preguntas más importantes: sus objetivos para el año escolar 2026 y para el resto de su vida. En ambos casos, la joven fue breve pero decidida: “Pasar de año y ser psicóloga”.

En la misma historia, Ramiro cerró con un comentario personal: “Su primera clase de música conmigo este año. Quería ser psicóloga. Su comida favorita era el asado y le gustaba ir a la escuela”.

Ramiro, profesor de Música de Agostina Vega (14), reveló uno de los sueños que la adolescente asesinada había plasmado en una tarea escolar durante el inicio del ciclo lectivo Instagram

Agostina asistía al Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti. En declaraciones a medios televisivos, una docente de matemática la recordó con unas sentidas palabras: “Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos”

Cecilia Ruiz, preceptora del colegio y del curso de la joven, contó que el grupo de profesores “estalló” cuando se enteraron del hallazgo del cuerpo y que los atravesó “mucho llanto y bronca”. Insistió luego en que la comunidad educativa quedó devastada tras conocerse el fatal desenlace. “Estamos impactados. Los profesores siempre tenemos un grupo donde nos pasamos los mensajes. Los mensajes eran que no paraban de llorar”.

El crimen de Agostina Vega

El cuerpo de Agostina, que desapareció el sábado 23 de mayo por la noche en la ciudad de Córdoba, fue encontrado una semana después en un descampado aledaño al barrio Ampliación Ferreyra.

Este domingo se llevó a cabo la autopsia y los estudios forenses complementarios, cuyos resultados preliminares determinaron que la menor fue abusada y murió por ahorcamiento.

Agostina Vega, la joven asesinada en Córdoba, junto a su madre, Melisa

Los investigadores creen que el acusado habría diseccionado el cuerpo de la víctima con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó graves daños en los restos encontrados. Todavía restan los análisis toxicológicos.

La joven salió de su casa, en la zona de General Mosconi, alrededor de las 22.30 y tomó un auto rumbo a Cofico. La menor pidió ir hasta la intersección entre las calles Juan del Campillo y Fragueiro. Allí la esperaba Barrelier. El hombre pagó el viaje y se fue con la adolescente. Desde ese momento, no volvió a ser vista.

Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por el asesinato de Agostina Facebook

Una semana después, sus restos fueron hallados en un descampado y se procedió con la detención de Barrelier. Desde la cárcel de Bouwer, donde permanece bajo arresto, el hombre amenazó con quitarse la vida.

Raúl Garzón, fiscal de la causa, dispuso el lunes agravar la situación procesal del único sospechoso: pasó de privación ilegal de la libertad a femicidio, lo que implica que, si se lo encuentra culpable, reciba cadena perpetua.