Un repartidor se salvó milagrosamente cuando dos ladrones le dispararon a matar para robarle la moto

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en el conurbano. Dos asaltantes le dispararon a un repartidor para robarle la moto con la que trabajaba en las calles de San Martín. El quiso escapar, pero el “delivery” recibió un balazo en una de sus piernas y se vio obligado a abandonar su moto. “¡Ayuda! ¡Ayuda!“, gritó desesperadamente, mientras gemía del dolor. Quedó internado, aunque se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió ayer a las 23.30 en la intersección de General Roca y Bolívar, Villa Ballester, y fue registrado por la cámara de seguridad de un domicilio de la cuadra. En el inicio del video, aún sin los implicados en plano, se escuchan al menos dos tiros. Instantes después se observa lo que parecía una persecución, con la víctima delante en una Honda GLH roja, y los delincuentes detrás, a bordo de una Rouser 400 blanca.

El repartidor, con su mochila de reparto a la espalda, llegó a la esquina de Bolívar mientras transitaba por Roca y se bajó de la moto. Cruzó la calle como pudo: rengueando luego de haber recibido un disparo en su pierna. Sobre el final se escuchan sus alaridos de dolor mientras pide ayuda desesperadamente. Por su parte, a los criminales se los ve llevándose el vehículo robado.

Dos delincuentes le dispararon en una pierna y la víctima huyó rengueando

Según lo informado por fuentes oficiales a LA NACION, el delivery recibió “un impacto en la pierna izquierda a la altura del tabillo” y fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” (ex Castex). Actualmente, está fuera de peligro. Los delincuentes, hasta el momento, no fueron identificados.

“Me robaron tres veces en mi casa. Me robaron hasta la llave de agua; ya no saben ni qué robar. Nadie hace nada. Hace poco le robaron a otro en frente de mi casa y a unas cuadras le sacaron el celular a una chica que había salido a pasear a su perro. Villa Ballester es tierra de nadie. Todo San Martín es tierra de nadie”, manifestó a LA NACION un vecino de 42 años que hace 20 vive a solo metros de donde ocurrió el hecho.

Por su parte, un vecino que vive hace diez años cerca de la escena del hecho señaló que la zona es “muy complicada”. “Tengo una moto y hace dos años que la tengo guardada para que no me la roben. No la puedo utilizar por miedo, porque es arriesgarme a que me peguen un tiro”, dijo.

San Martín, rodeada de inseguridad

El robo de ayer forma parte de una gran cantidad de casos de inseguridad que se registraron en San Martín en el último tiempo.

El pasado 7 de febrero, en la intersección de El Pensamiento y Soldado Andrés Folch, en el barrio Ciudad Jardín El Libertador −a solo diez minutos en auto del lugar del hecho ilícito del martes−, un intento de robo en el partido de San Martín terminó con el asesinato de un policía de la Ciudad retirado que se dedicaba a ser chofer de aplicación.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, cuatro delincuentes habrían intentado robar el auto de la víctima, identificada como Daniel Alejandro Benítez, de 48 años.

El femicidio de una mujer en San Martín

El hombre intentó resistirse y, producto de ello, recibió el impacto de una bala en el lado izquierdo de su región abdominal. Luego de un llamado al 911 por parte de vecinos que escucharon los disparos, personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegó al lugar y constató que la persona atacada había fallecido.

La semana pasada, un disparo ligado a la pelea por un punto de venta de drogas segó la vida de un hombre que se encontraba preparándole la comida a sus hijos. El episodio ocurrió en la intersección de Chacabuco y Naón, en la localidad de Billinghurst, a menos de diez minutos en auto del luegar del asalto sufrido por el repartidor. La víctima de aquel hecho fue identificada como Walter Gastón Escalante.

Por otro lado, el jueves pasado un hombre mató a su pareja de varias puñaladas en el barrio 18. La víctima, Daniela Alejandra Gasis, de 43 años, recibió heridas de arma blanca en los brazos y en el pecho provocadas por su pareja, Juan Ramón Díaz, de 42, que luego fue detenido.