Trabajaba como chofer de aplicación: un policía retirado fue asesinado durante un intento de robo en San Martín

Otro sangriento episodio se registró en las últimas horas en el conurbano bonaerense. Un intento de robo en el partido de San Martín terminó con el asesinato de un policía de la Ciudad retirado que se dedicaba a ser chofer de aplicación. Por el crimen hay al menos cuatro sospechosos, uno de ellos detenido, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. Se trata del segundo homicidio de un efectivo retirado ocurrido en la provincia de Buenos Aires en menos de una semana.

El hecho se produjo en la madrugada del sábado en la intersección de El Pensamiento y Soldado Andrés Folch, en el barrio Ciudad Jardín El Libertador. De acuerdo con la reconstrucción del caso, cuatro delincuentes habrían intentado robar el automóvil de la víctima, quien fue identificada como Daniel Alejandro Benítez, de 48 años.

El hombre intentó resistirse y, producto de ello, recibió el impacto de una bala en el lado izquierdo de su región abdominal. Luego de un llamado al 911 por parte de vecinos que escucharon los disparos, personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegó al lugar y constató que la persona atacada se encontraba sin vida.

Uno de los sospechosos ingresó al hospital Bocalandro con una herida de bala Hospital Carlos Bocalandro

A su vez, la Policía bonaerense encontró a la víctima sentada en el interior del vehículo, un Fiat Cronos de color rojo, con la puerta del conductor abierta. Se procedió a su identificación y se constató que pertenecía a la fuerza porteña y que contaba con domicilio en San Justo, partido de La Matanza. De acuerdo a fuentes oficiales consultadas por LA NACION, el efectivo se retiró el 1° de agosto de 2022 y su última actividad fue en la División de Operaciones Urbanas (DOU).

Asimismo, se halló en el asiento de acompañante un teléfono celular con una aplicación de remisería abierta y un arma de fuego sobre el piso del sector del conductor, de la cual aún no hay mayores datos. Además, se encontraron dos vainas calibre 9 milímetros, una en el interior del auto y otra en el exterior.

Luego, personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) logró divisar a los presuntos autores del hecho por las cámaras de seguridad aledañas a la escena del crimen. En las imágenes observó que uno de los implicados, de 19 años, tenía un impacto de bala. Posteriormente se constató que ingresó al Hospital Carlos Bocalandro, situado a poco más de 20 cuadras del lugar del asesinato. Tras ser asistido, fue trasladado a la Comisaría 5ª por agentes policiales.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Fabricio Iovine. En esta primera instancia, se intenta establecer cómo sucedió el hecho y dar con el paradero de los tres prófugos.

El segundo caso en menos de una semana

El martes 3 de febrero se registró el homicidio de otro policía retirado en suelo bonaerense, en este caso, de la fuerza federal. La víctima fue identificada como Julio César Reyes, de 58 años, quien habría sido asesinado al resistirse a un intento de robo en Merlo.

El hombre fue interceptado por delincuentes a la salida de su casa, en la calle Medrano entre Güemes e Independencia. Luego del peritaje realizado y la autopsia, se estableció que fue arrollado por el vehículo usado por los ladrones -un Fiat Argo blanco que había sido robado instantes antes- luego de efectuar un disparo con el arma que portaba.

Robo de un Fiat Argo blanco a punta de pistola

El viernes, la Policía bonaerense logró detener a dos de los sospechosos durante una serie de allanamientos realizados en Merlo e Ituzaingó. Uno de ellos tiene 17 años, mientras que su cómplice, 21.

Por otro lado, el lunes 5 de enero, un excomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, identificado como Carlos Demetrio Leiva, recibió tres disparos durante un intento de asalto en Tres de Febrero. Luego de una semana de agonía, el 13 del mismo mes falleció en el Hospital Carrillo.

Grave ataque en Caseros: un expolicía baleado al resistirse a un robo

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, a metros de un comercio que vende productos de granja. Leiva, que se desempeñaba como custodio de una pollería ubicada en Villa Pineral, estaba dentro de su vehículo, un Volkswagen T-Cross, cuando fue abordado por dos delincuentes armados con intenciones de robo.

Según la reconstrucción del caso y por lo que se observa en una cámara de seguridad privada, el excomisario intentó resistirse y se desató un enfrentamiento armado en plena vía pública que finalizó con su fallecimiento. Por el crimen hay un detenido de 18 años.